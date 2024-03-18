NBA／教練暫停時想賞對手火鍋 泰托姆讚：這就是馬祖拉

塞爾蒂克今天在泰托姆與布朗帶領下轟垮太陽，成為聯盟首支拿到季後賽的球隊。 美聯社

塞爾蒂克隊在今天與太陽隊之戰以127：112擊敗對手後，成為聯盟本季首支晉級季後賽 的球隊，不過在比賽進行到最後3分鐘時，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）卻被拍到在暫停時間時想嘗試封阻太陽奧尼爾（Royce O'Neale）出手的畫面，讓今天攻下26分的塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）直言「這就是他」。

身為聯盟本季首支達成50勝的球隊，塞爾蒂克在今天與太陽之戰，在只要贏球就能晉級到季後賽的情況下，上半場就在布朗（Jaylen Brown）、泰托姆與霍福特（Al Horford）領軍下取得5分領先，下半場更是成功封鎖太陽杜蘭特（Kevin Durant）讓他僅有5分進帳，最終塞爾蒂克也以15分差距取勝，成為本季首支晉級季後賽隊伍。

塞爾蒂克今天以布朗攻下37分5籃板表現最佳，泰拖姆與霍福特則分別有26分與24分進帳，而這一勝不僅幫助塞爾蒂克連續10年闖進到季後賽，也讓泰托姆與布朗維持了生涯至今不曾缺席季後賽的紀錄。

塞爾蒂克總教練馬祖拉。 美聯社

此外，在今天第四節最後3分鐘時，布朗在完成一次抄截灌籃後，幫助塞爾蒂克將領先差距擴大到18分，也迫使太陽教頭佛蓋爾（Frank Vogel）緊急喊出暫停，不過此時太陽球員已經將球發出並帶過半場，奧尼爾甚至還打算將球投出，但這時已經走進場內的塞爾蒂克總教練馬祖拉卻被拍下試圖封阻奧尼爾出手的畫面，成為本場比賽小插曲。

談到馬祖拉的舉動時，泰托姆笑稱這就是他認識的馬祖拉，「這就是馬祖拉，當他這麼做的時候我一點都不驚訝，我很期待他會這樣做，尤其是當一名總教練這樣做時，我們必須給他讚賞。」

泰托姆也透露，馬祖拉自從執掌兵符後就一直灌輸球員要阻擋對手每一次出手和爭搶每一顆球，不管哨聲是否已經響起，「我們教練團是一個相當年輕的團隊，他跟我們一樣對比賽充滿渴望，我認為這是一個非常棒的團隊。」