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NBA／沙波尼斯本季23度「大三元」 國王橫掃湖人

記者曾思儒／即時報導
沙波尼斯（右）完成本季第23度「大三元」，助國王以120：107「橫掃」湖人。（美聯社）
沙波尼斯（右）完成本季第23度「大三元」，助國王以120：107「橫掃」湖人。（美聯社）

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）13日面對國王隊的第四節雖率隊追分，但國王有巴恩斯（Harrison Barnes）單節4記三分彈領軍，沙波尼斯（Domantas Sabonis）更完成本季第23度「大三元」，聯手助國王以120：107奪勝，本季「橫掃」湖人。

兩隊首節29：29打平，半場打完國王也只以60：56領先，但湖人第三節僅拿17分，讓國王帶著88：73優勢進入決勝節。

國王第四節最多取得17分領先，巴恩斯前半段飆進3記外線更讓國王穩住優勢；湖人雖在詹姆斯連兩波灌籃帶動下努力追分，但巴恩斯3分02秒的單節第4顆三分彈讓國王領先回到114：100。湖人雖在戴維斯（Anthony Davis）飆進外線、里夫斯（Austin Reaves）快攻下追到105：115，但國王靠福克斯（De'Aaron Fox）57.2秒的外線破網穩住勝果，這記外線也讓詹姆斯下場休息，最終國王就以120：107捍衛主場。

國王13日先發得分都達兩位數，巴恩斯三分球11投7中攻下23分，福克斯21分，沙波尼斯17分、19籃板、10助攻「大三元」，穆雷（Keegan Murray）和艾利斯（Keon Ellis）也各有19分和14分演出；湖人以里夫斯28分最高，戴維斯22分、10籃板，八村壘20分，詹姆斯18分、13籃板、9助攻，和「大三元」擦肩過還出現5失誤。

湖人 國王隊

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