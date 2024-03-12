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NBA／柯瑞續缺陣 「斑馬」歸隊 馬刺反被勇士打爆

體育新聞組／ 綜合報導
勇士菜鳥TJD（右）比賽最後一分鐘在溫班亞瑪防守下，上演「隔扣」。（取材自勇士官方X平台）
勇士菜鳥TJD（右）比賽最後一分鐘在溫班亞瑪防守下，上演「隔扣」。（取材自勇士官方X平台）

馬刺上周在沒有「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）情況下爆冷擊敗勇士，11日兩隊再度交手，溫班亞瑪傷癒復出，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，馬刺半場打完領先2分。第三節戰況風雲變色，馬刺陷入6分鐘得分荒，勇士打出一波24：2攻勢，取得12分領先，末節持續壓制馬刺，勇士終場以112：102贏球，復仇成功。

在柯瑞因為右腳踝扭傷持續缺陣，勇士11日安排湯普森（Klay Thompson）重返先發行列，他與庫明加（Jonathan Kuminga）聯手出擊，分別有21分與22分進帳，加上保羅（Chris Paul）也有19分9籃板8助攻的全能演出，幫助勇士以10分差距擊敗馬刺，報了前場比賽輸球之仇，也終止二連敗。

勇士11日除了先發球員表現搶眼，近期表現逐漸受到關注的菜鳥前鋒「TJD」傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）也有13分10籃板5助攻，搭配波傑姆斯基（Brandin Podziemski）14分8籃板4助攻，幫助勇士第二陣容銜接火力。

傑克森-戴維斯甚至還在比賽最後一分鐘時，在聯盟阻攻排行榜第一名的溫班亞瑪單防下，完成隔人爆扣美技，讓勇士板凳群瞬間氣氛沸騰。

談到越過本季最難越過的高牆溫班亞瑪完成灌籃美技，傑克森-戴維斯說：「賽前我就告訴過魯尼（Kevon Looney），若有機會就會嘗試在他防守下灌籃，不過有時是你隔扣別人，有時被人家隔扣，這就是籃球比賽。」

傑克森-戴維斯的好表現也獲得老大哥保羅高度讚賞，「傑克森-戴維斯對我們來說是非常重要的存在，因為我們有很多投籃和球的傳導，11日傳球流暢性很棒，庫明加隨著賽季的推進變得更加出色，並展現攻擊籃框的能力，維金斯（Andrew Wiggins）也是如此。」

馬刺方面，溫班亞瑪得到27分14籃板2阻攻，瓦賽爾（Devin Vassell）17分，強森（Keldon Johnson）攻下16分6籃板。

溫班亞瑪(右)傷癒復出，反而被勇士打爆。（路透）
溫班亞瑪(右)傷癒復出，反而被勇士打爆。（路透）

勇士 馬刺 柯瑞

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