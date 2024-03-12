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NBA／勇士菜鳥隔扣溫班亞瑪 TJD：賽前就說想嘗試

記者劉肇育／即時報導
勇士菜鳥TJD比賽最後一分鐘在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）防守下上演「隔扣」美技。 （截圖自勇士官方X）
勇士菜鳥TJD比賽最後一分鐘在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）防守下上演「隔扣」美技。 （截圖自勇士官方X）

勇士隊今天在主控柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下作客馬刺隊主場，首節打完一度落後，庫明加（Jonathan Kuminga）、湯普森（Klay Thompson）領軍成功逆轉戰局，菜鳥「TDJ」傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）比賽最後一分鐘在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）防守下上演「隔扣」美技，成為本場比賽一大亮點。

柯瑞在因為右腳踝扭傷持續缺陣，今天安排湯普森重返先發行列，他與庫明加聯手出擊，分別有21分與22分進帳，加上保羅（Chris Paul）也有19分9籃板8助攻的全能演出，幫助勇士以10分差距擊敗馬刺，報了前場比賽輸球之仇，也終止2連敗。

勇士今天除了先發球員表現搶眼，近期表現逐漸受到關注的菜鳥前鋒傑克森-戴維斯也有13分10籃板5助攻，搭配波傑姆斯基（Brandin Podziemski）14分8籃板4助攻，幫助勇士第二陣容銜接火力，傑克森-戴維斯還在比賽最後1分鐘時，在聯盟阻攻排行榜第一名的溫班亞瑪單防下，完成隔人爆扣美技，讓勇士板凳群瞬間氣氛沸騰。

談到越過本季最難越過的高牆溫班亞瑪完成灌籃美技，傑克森-戴維斯說：「賽前我就告訴過魯尼（Kevon Looney），若有機會就會嘗試在他防守下灌籃，不過有時是你隔扣別人，有時被人家隔扣，這就是籃球比賽。」

傑克森-戴維斯的好表現也獲得老大哥保羅高度讚賞，「傑克森-戴維斯對我們來說是非常重要的存在，因為我們有很多投籃和球的傳導，今天傳球流暢性很棒，庫明加隨著賽季的推進變得更加出色，並展現攻擊籃框的能力，維金斯（Andrew Wiggins）也是如此。」

傑克森-戴維斯將好表現歸功給老大哥指點，「保羅就像是場上教練，會精準告訴你該做什麼或是該在哪， 只需要上場完成這些指示，和他一起比賽真的太有趣了。」

勇士 柯瑞 馬刺

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