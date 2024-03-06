NBA／湯瑪斯簽約爵士 米爾斯加盟熱火

「澳洲王」米爾斯將加盟熱火。（美聯社）

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，前明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）與爵士發展聯盟球隊簽約，尋求重返NBA 的機會。「澳洲 王」米爾斯（Patty Mills）日前被老鷹裁掉，媒體報導，他將加盟熱火。

湯瑪斯職業生涯效力過國王、太陽、塞爾蒂克、騎士、湖人、金塊、巫師、鵜鶘、獨行俠及黃蜂，共出賽550場，平均17.7分4.8助攻，曾在2016和2017年效力塞爾蒂克時，入選明星賽。

湯瑪斯最後一次在聯盟打球是美國時間2022年4月11日，當時他效力黃蜂與巫師交手，出賽13分鐘就砍下14分。

據「ESPN」知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，米爾斯本季只打19場比賽，平均上場10.6分鐘，攻下2.7分，三分命中率38.2%，由於他在美國時間3月1日被裁掉，因此有資格在季後賽 上場。

熱火目前戰績34勝26敗，他們在交易大限前送走羅瑞（Kyle Lowry），換回洛齊爾（Terry Rozier），日前又在買斷市場簽下萊特（Delon Wright），所以米爾斯上場時間可能受限。