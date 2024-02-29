NBA／公牛多抓35籃板 加班擊退騎士

公牛中鋒佐蒙德（左）狂砍17分26籃板。（路透）

公牛28日主場迎戰騎士，兩隊都是「背靠背」出賽，公牛擺雙塔陣容，全場狂摘25個進攻籃板；反觀騎士只有5個，不過雙方戰到二度延長，公牛才以132：123擊敗騎士，也中斷騎士延長賽11連勝紀錄。

公牛原本有機會在正規時間贏下比賽，但中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）兩罰一中，讓比賽進入延長賽。首度延長剩13秒，騎士領先2分，但米契爾（Donovan Mitchell）也兩罰一中，隨後馬上付出代價，德羅展（DeMar DeRozan）外線出手買犯成功，三罰全中進入二度延長。

騎士二度延長氣力放盡失去競爭力，直到最後一分鐘才靠史特魯斯（Max Strus）外線開張，公牛靠著德羅展單節獨得10分，收下勝利，全場籃板輾壓騎士35個成為贏球主因。

德羅展全場26投僅8中，但罰球18中16，拿到35分10籃板。中鋒佐蒙德（Andre Drummond）17分26籃板，佛西維奇24分13籃板，懷特（Coby White）14分12助攻8籃板，多森姆（Ayo Dosunmu）也挹注21分。

騎士方面，莫布里（Evan Mobley）25分13籃板4阻攻，葛蘭德（Darius Garland）23分，米契爾19分，勒佛特（Caris LeVert）14分15助攻，中鋒艾倫（Jarrett Allen）僅拿到11分4籃板，表現相當悽慘。