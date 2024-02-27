NBA／公鹿明星賽後收3連勝 字母哥：我們想要的樣子

安戴托昆波僅上場24分鐘，攻下24分8籃板。（路透）

儘管在新教頭瑞佛斯（Doc Rivers）執掌兵符後，戰績一度出現起伏，不過公鹿在全明星周後顯然已經找回贏球之道，在27日出戰黃蜂的比賽中全場僅讓對手攻下85分，以123：85收下3連勝，讓球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）都直言，這才是他們想要的樣子。

公鹿在本賽季開季後戰績一直都穩居在東區前段班，不過季中球團卻決議撤換總教練格里芬（Adrian Griffin）改由老教頭瑞佛斯接掌兵符，一度引發爭議，甚至公鹿還在瑞佛斯上任後的前10場比賽吞下了7敗，讓換帥是否是正確的決定引發外界質疑。

不過隨著下半季開打，公鹿也逐漸找回贏球模式，在接連擊退灰狼與76人兩支東西區強權後，27日與黃蜂之戰更是整場壓著對手打，最終以38分差距收下3連勝，且在最近贏球的5場比賽中有4場讓對手得分未達100分。

談到球隊這段時間的改變，27日僅上場24分鐘就攻下24分8籃板的公鹿一哥安戴托昆波說：「這才是我們想要成為的樣子，在過去一段時間我們有6到7天可以思考教練團對我們的期望，休息回來後每個人都談到他們自己的角色以及對於球隊的期待，這讓我們能夠更了解彼此的想法。」

公鹿27日在上半場僅讓黃蜂攻下26分，創下隊史第二低的半場失分，而防守表現也被認為是公鹿高層決定由瑞佛斯頂替格里芬執掌兵符的主因，27日攻下21分的前鋒波提斯（Bobby Portis）說：「看到我們現在能夠以我們想要的方式打球，真的太酷了。」