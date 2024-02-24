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NBA／馬克西第4節飆分 76人降伏騎士止敗

記者蔡佳霖／綜合報導
馬克西第四節大爆發，率領76人擊敗騎士。（美聯社）
馬克西第四節大爆發，率領76人擊敗騎士。（美聯社）

前三節表現不理想的76人隊馬克西（Tyrese Maxey），終於在第四節全面爆發，包辦76人最後19分之中的15分，並在關鍵時刻助攻希爾德（Buddy Hield）命中一記重要三分球，幫助76人鎖定勝局。終場，76人以104：97擊退騎士，結束2連敗。

原本在東區緊追塞爾蒂克和公鹿的76人，在當家中鋒安比德（Joel Embiid）進入傷兵名單後，9場比賽吞下6敗，加上之前就出現一波4連敗，排名接連被騎士和尼克超越，與溜馬之間的勝差也被拉近。如今能拿下騎士，至少稍微能穩定軍心。

季中剛從密爾瓦基雄鹿交易的後衛佩恩（Cameron Payne），在這場比賽中命中4記三分球，貢獻16分，也幫助76人在第三節建立最多領先11分的優勢。而在第四節面臨騎士不斷進逼，馬克西終於找回手感，一人獨拿15分，穩住這場勝利。

馬克西全場得到24分7籃板5助攻，哈里斯（Tobias Harris）拿下15分9籃板4助攻，希爾德進帳13分。

騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）因病持續缺陣，艾倫（Jarrett Allen）取得24分9籃板，葛蘭德（Darius Garland）也有20分9次助攻的表現。

儘管騎士先前在20場比賽中拿下18勝，更在客場取得6連勝，成為明星賽前全聯盟最燙的球隊之一；但歷經季中假期後，少了米契爾的加持，卻是連續吞下敗仗，排名仍維持東區第2。

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