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NBA／霍華德要求駁回性侵案遭否決 律師仍喊正義必勝

記者劉肇育／即時報導
前NBA球星「魔獸」霍華德被控性侵。（美聯社資料照片）
前NBA球星「魔獸」霍華德被控性侵。（美聯社資料照片）

NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在去年捲入性侵案，儘管代表律師一度向法院申請案件駁回，今天卻傳出遭到法官否決，將持續審理此性侵案件，不過霍華德的律師仍在受訪時強調正義必勝，他們將會完全相信司法系統與程序。

霍華德在去年7月遭到一名男性哈波（Stephen Harper）指控性侵，甚至故意造成他的精神痛苦與非法監禁，不過霍華德不僅透過律師全盤否認此事件，強調雙方是在自願的情況下發生關係，也要求法官駁回這次的性侵案件。

不過ESPN在今天報導，霍華德要求駁回案件已經遭到法官否決，並將持續調查此案件，這也讓霍華德的律師貝利（Justin Bailey）在受訪時說：「正義將會是獲勝的一方，我們完全相信司法系統和程序，該命令只是過程中的一部分，我們將進一步舉證，讓我們的訴狀不言自明。」

根據最初的訴狀指出，霍華德在2021年5月透過社群與哈波展開交流，雙方的對話紀錄以及哈波在事發當天搭乘Uber前往霍華德住所的收據都成為本案的證據之一，不過在去年12月霍華德律師團隊提交的文件中提到，這次的事件完全是單相思案件，雙方是在彼此同意下度過那個夜晚，只是霍華德不再有興趣繼續陪伴哈波，並在今年2月的一份文件中聲稱，這次的訴訟只是為了滿足私人恩怨並宣揚公眾醜聞。

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