我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

NBA明星賽／女射手連進7球 柯瑞坦承：增加我很多壓力

記者曾思儒／即時報導
柯瑞(左)17日繳出10球全進的45度完美表現，以29分技壓優涅思庫(右)的26分。(路透)
柯瑞(左)17日繳出10球全進的45度完美表現，以29分技壓優涅思庫(右)的26分。(路透)

NBA明星賽前所未見的神射手對決，先登場的WNBA女將優涅思庫（Sabrina Ionescu）一上場就連進7球，不過NBA三分球紀錄保持人柯瑞（Stephen Curry）繳出10球全進的45度完美表現，以29分技壓優涅思庫的26分，笑納印著「史上最佳（GOAT）」的巨型腰帶。

優涅思庫第一列就是百分百命中率，柯瑞笑說，當下想到去年夏天優涅思庫在WNBA明星賽的瘋狂演出，「這增加我很多壓力，這是當然，我只想上場有好的開場，謝天謝地我投進得夠多，足以登頂。」

先上場的優涅思庫開場就連進7球。
先上場的優涅思庫開場就連進7球。

「但這很完美，很棒的娛樂，兩邊都有很好表現，這對我們是很棒的70秒。」柯瑞說。

小柯瑞9歲的優涅思庫，從小就視柯瑞為偶像，今天能和偶像對決，她笑說：「柯瑞能獲勝是有原因的，我下次會再試著擊敗他。」

柯瑞賽前也提到，他和優涅思庫有討論，能在明星賽周一起投入前所未見的活動，對兩人都非常難得，相信能啟發很多下個世代的年輕男孩和女孩；優涅思庫補充說，很多人可能不相信、根本不看女子運動，這次是一個扭轉的契機。

別開生面的男、女神射手對決，靈感發想來自去年7月優涅思庫在WNBA飆出的37分史上最佳成績，包括連續命中球，當時柯瑞在社群平台稱讚對手，優涅思庫回應該來個對決，才促成這次話題交流。

NBA主席席佛（Adam Silver）表示，要給兩位球星滿滿肯定，是兩人的良好互動，柯瑞也一直很關心女子賽事，才會有這場三分球對抗賽。

柯瑞 NBA

上一則

MLB／ 百大新秀之首哈勒戴 有望開季大聯盟

延伸閱讀

NBA明星賽／男女射手對決 柯瑞29分技壓小9歲優涅思庫

NBA明星賽／男女射手對決 柯瑞29分技壓小9歲優涅思庫
柯瑞狂砍41分 勇士農曆新年遭逆轉

柯瑞狂砍41分 勇士農曆新年遭逆轉
NBA／驚訝能與偶像比三分 WNBA射手自曝10歲與柯瑞有「這緣分」

NBA／驚訝能與偶像比三分 WNBA射手自曝10歲與柯瑞有「這緣分」
NBA／柯瑞神射 球員通道投進120呎三分 連4戰7+外線史上首人

NBA／柯瑞神射 球員通道投進120呎三分 連4戰7+外線史上首人

熱門新聞

儘管已時隔一周，但梅西香港事件卻有越演越烈之勢。（路透）

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

2024-02-11 08:47
酋長隊完成二連霸，四分衛馬霍姆斯(中)登台慶祝。(路透)

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

2024-02-11 22:21
堪薩斯酋長隊贏得第58屆超級盃，四分衛馬霍姆斯(15號)興奮舉起獎盃。(美聯社)

超級盃／酋長延長賽逆轉2連霸 運彩公司：最糟糕結果

2024-02-12 06:23
流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。（取自x平台 NFL on CBS）

超級盃／泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴

2024-02-11 17:35
傳聞勇士曾想買進詹姆斯(左)，對此勇士當家球星柯瑞(右)表示並不意外。圖為兩人1月27日在賽後致意。(路透)

NBA／經紀人證實勇士交易詹皇 柯瑞：不驚訝

2024-02-16 06:58
49人與酋長暌違4年再度於超級盃交手，明星近端鋒基托實現當年喊出「重返超級盃」的野望，多名主力隊友也仍在陣，準備對酋長展開復仇。（路透）

NFL／暌違4年再戰超級盃 49人要復仇 酋長建霸業

2024-02-11 16:50

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷