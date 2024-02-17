NBA／進入名人堂決選名單 飛人卡特：我愛打球勝過一切

前NBA球星「飛人」卡特16日出席名人堂名單發布記者會。（美聯社）

籃球名人堂在今天公布本屆進入決選的14位入圍 者名單，其中包括了「飛人」卡特（Vince Carter）、現任拓荒者隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）以及四屆WNBA 冠軍奧古斯塔（Seimone Augustus）等人，對於有機會踏入籃球名人堂，卡特也在記者會上直呼不可思議。

曾八度入選NBA明星賽，並在全明星周灌籃大賽上奠定其歷史地位的卡特，在2020年宣布退役結束長達22年的職業生涯，在今天出席名人堂決選名單公布記者會時他說：「這真的很不可思議，我熱愛打球勝過一切，這與任何數據無關，大概在我退休 前五年就有人問我，『為什麼你還要繼續打球？你的生涯數據一直在降低。』而我告訴他，因為我仍然喜歡打球，這才是最重要的。」

儘管生涯不曾拿下過任何一座NBA總冠軍，但卡特從過去在賽場上靠著堪稱頂尖的灌籃美技以及招牌大號三分球，為NBA球迷留下無數令人難忘的經典時刻，儘管之後他遭遇傷病問題導致爆發力大不如前，但他仍選擇繼續留在籃球場上奮戰，並成為聯盟少數打超過20個球季的球員。

至於曾在2004年帶領活塞隊擊敗布萊恩（Kobe Bryant）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）領銜的湖人隊奪冠的畢拉普斯，生涯以投進無數關鍵進球贏得了「Mr. Big Shot」的綽號，退休後他也轉任教練，並在2021年接掌拓荒者兵符至今。

拓荒者隊總教練畢拉普斯被選入籃球名人堂入圍名單。圖為他2日在賽場上執教。（美聯社）

談到進入名人堂決選名單，畢拉普斯說：「對於每個進入NBA的人來說，入選名人堂就是他們的夢想，當我在打球時這從來不是我的目標，我當時想的只有努力取勝並讓隊友變得更好，現在我能夠接近這個目標是一種榮幸，雖然現在還不確定，但至少我更接近了。」今年名人堂預計在4月的NCAA四強賽時公布最終名單，並在8月18日舉行入堂儀式。