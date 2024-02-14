我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

NBA／魔術第一人 歐尼爾32號球衣退休

記者曾思儒／綜合報導
歐尼爾為球衣退休開記者會。（美聯社）
歐尼爾為球衣退休開記者會。（美聯社）

1992年選秀會被魔術隊第一指名，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）以狀元身分開啟NBA旅程，他的32號球衣13日在魔術和雷霆隊賽後被高懸場中，成為魔術創隊35年來第一件退休的球衣。

歐尼爾是魔術隊史多項「第一人」，包括隊史第一位選秀狀元、第一位選上全明星賽的成員、第一位年度新人、第一位入選年度陣容，也是第一位離隊的超級球星。

連退休都能再寫隊史紀錄，13日擔任魔術和雷霆球評的歐尼爾感性說：「有句俗諺是，不能忘本，我的職業生涯從這裡開始，我在這生活了很久的時間，這裡的球迷一直很熱情，非常熱情。我從沒想過這一天會發生。」

哈德威西裝外套內襯，滿滿都是魔術效力時期與歐尼爾搭檔的照片。（取材自X平台）
哈德威西裝外套內襯，滿滿都是魔術效力時期與歐尼爾搭檔的照片。（取材自X平台）

NBA球星哈德威（Penny Hardaway）13日現身歐尼爾球衣退役儀式，他穿著的西裝外套內襯，滿滿都是魔術效力時期與歐尼爾搭檔的照片。

魔術首席執行官馬丁斯（Alex Martins）表示，沒有任何人比「俠客」適合成為隊史第一位退休球衣儀式的主角，「他讓魔術聲名大噪，他的名人堂旅程就是從奧蘭多開始。」

僅管魔術13日以113：127落敗，仍有許多球迷留在場中見證歐尼爾的球衣退休儀式；這也是歐尼爾被退休的第3件球衣，湖人隊時期的34號、熱火隊32號都被高掛，13日再加入魔術32號，讓他加入傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）和馬拉維奇（Pete Maravich），成為史上第3位有3件球衣被退休的球員。

歐尼爾1992年到1996年效力魔術4個賽季，96年夏天轉投湖人，儘管只為魔術出賽295場例行賽，得分仍排隊史第6位，籃板數也仍排魔術史上第3。

歐尼爾的「魔術數字」。
歐尼爾的「魔術數字」。
魔術13日正式退役歐尼爾的32號球衣。（美聯社）
魔術13日正式退役歐尼爾的32號球衣。（美聯社）

退休 湖人 NBA

上一則

NBA／熱火19記三分彈 大勝公鹿26分

下一則

MLB／讓背號給大谷的凱利 爆料太太有多愛那台保時捷

延伸閱讀

致命暴動釀25死 巴紐總理面臨不信任投票

致命暴動釀25死 巴紐總理面臨不信任投票
害劉謙魔術出包？尼格買提尷尬問「要重播幾次？」 央視妙回…

害劉謙魔術出包？尼格買提尷尬問「要重播幾次？」 央視妙回…
北愛歷史性一刻 愛爾蘭民族主義派獲選首席部長

北愛歷史性一刻 愛爾蘭民族主義派獲選首席部長
南加3惡少駕車搶郵箱 女員工阻攔被撞倒

南加3惡少駕車搶郵箱 女員工阻攔被撞倒

熱門新聞

「阿根廷球王」梅西昨天在出戰日本神戶勝利船的友誼賽下半場替補上陣，引起中國球迷不滿。(路透)

梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

2024-02-07 18:58
儘管已時隔一周，但梅西香港事件卻有越演越烈之勢。（路透）

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

2024-02-11 08:47
酋長隊完成二連霸，四分衛馬霍姆斯(中)登台慶祝。(路透)

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

2024-02-11 22:21
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒，使得阿根廷國家足球隊下月在中國的兩場友誼賽均告吹。（路透）

足球／中友誼賽全告吹 北京足協：無舉辦梅西參加相關比賽計畫

2024-02-10 07:50
堪薩斯酋長隊贏得第58屆超級盃，四分衛馬霍姆斯(15號)興奮舉起獎盃。(美聯社)

超級盃／酋長延長賽逆轉2連霸 運彩公司：最糟糕結果

2024-02-12 06:23
流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。（取自x平台 NFL on CBS）

超級盃／泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴

2024-02-11 17:35

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事