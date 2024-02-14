我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

NBA／泰托姆轟41分退籃網 逾30分場次超越「大鳥」紀錄

記者曾思儒／即時報導
泰托姆攻下41分，是生涯第128場單場超過30分的比賽，超越傳奇球星「大鳥」柏德。（路透）
泰托姆攻下41分，是生涯第128場單場超過30分的比賽，超越傳奇球星「大鳥」柏德。（路透）

在塞爾蒂克隊的第7個賽季，25歲的泰托姆（Jayson Tatum）持續改寫隊史紀錄，13日他面對籃網隊轟下41分，除率隊以118：110奪下5連勝，且是生涯第128場單場超過30分的比賽，超越傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）的127次，成為隊史第一人。

2017年選秀會第3順位被「綠衫軍」挑中的泰托姆，去年初締造生涯第6場得分超過50分紀錄，就已超越柏德紀錄，13日再將隊史另項第一名納入麾下，他謙虛說，今天得到很多輕鬆得分機會，「有些快攻、有些罰球，有些大空檔的三分球，我處在很棒的節奏裡。」

光是上半場泰托姆就攻下31分，追平個下上半場最高得分，下半場再追加分數，最終以全場26投14中表現攻下全場最高分，包括11投5中的三分球和8罰全把握的罰球。

前兩節各拿下16分和15分，泰托姆下半場主要為隊友製造機會，形容自己像是誘餌，下半場只出手9次的他說：「我知道我（上半場）拿31分，他們看守我的方式會有所不同，所以我試著傳出助攻，移動去干擾防守。」

這也是泰托姆生涯第25場飆分破40分的比賽，還有14籃板外帶5助攻，他提到，球隊打出很好的團隊籃球，每次快攻不只自己，還會有其他隊友跑出機會，「了解也知道我需要隊友，我需要每一個人，我們都需要對方。」

上一則

MLB／讓背號給大谷的凱利 爆料太太有多愛那台保時捷

延伸閱讀

NBA／紀錄之夜 馬克西第2年輕50分0失誤 史上僅次泰托姆

NBA／紀錄之夜 馬克西第2年輕50分0失誤 史上僅次泰托姆
NBA／泰托姆關鍵火鍋阻溜馬逆襲 綠衫軍教頭：要用防守贏球

NBA／泰托姆關鍵火鍋阻溜馬逆襲 綠衫軍教頭：要用防守贏球
NBA／泰托姆聯手懷特第四節發飆 塞爾蒂克躲過主場3連敗

NBA／泰托姆聯手懷特第四節發飆 塞爾蒂克躲過主場3連敗
NBA／塞爾蒂克痛宰熱火33分 創隊史交手最大勝分差紀錄

NBA／塞爾蒂克痛宰熱火33分 創隊史交手最大勝分差紀錄

熱門新聞

「阿根廷球王」梅西昨天在出戰日本神戶勝利船的友誼賽下半場替補上陣，引起中國球迷不滿。(路透)

梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

2024-02-07 18:58
儘管已時隔一周，但梅西香港事件卻有越演越烈之勢。（路透）

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

2024-02-11 08:47
酋長隊完成二連霸，四分衛馬霍姆斯(中)登台慶祝。(路透)

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

2024-02-11 22:21
堪薩斯酋長隊贏得第58屆超級盃，四分衛馬霍姆斯(15號)興奮舉起獎盃。(美聯社)

超級盃／酋長延長賽逆轉2連霸 運彩公司：最糟糕結果

2024-02-12 06:23
阿根廷「球王」梅西在香港未能親自下場比賽風波持續延燒，使得阿根廷國家足球隊下月在中國的兩場友誼賽均告吹。（路透）

足球／中友誼賽全告吹 北京足協：無舉辦梅西參加相關比賽計畫

2024-02-10 07:50
流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)11日下午抵達拉斯維加斯。（取自x平台 NFL on CBS）

超級盃／泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴

2024-02-11 17:35

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕