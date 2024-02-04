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NBA／安比德考慮動刀 本季報銷蟬聯MVP恐無望

體育新聞組／綜合報導
安比德正在考慮是否接受手術。（路透資料照片）
安比德正在考慮是否接受手術。（路透資料照片）

費城76人球星安比德（Joel Embiid）經檢查為左膝半月板撕裂，美媒報導，安比德正在考慮是否接受手術，一旦動刀，不僅將無緣蟬聯年度MVP獎項，也意味著賽季將報銷。

安比德日前出戰金州勇士，與勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）爭球時，被對手壓傷左膝，經診斷為左膝半月板撕裂。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）指出，安比德與醫師、球團正在討論如何處理傷勢，像是休息或動刀，只是若選擇後者，可能將缺席更長時間。

安比德本季為76人出賽34場，場均貢獻35.3分、11.3籃板、5.7助攻，得分暫居排行榜第1，原本很有機會蟬聯年度MVP，但他在包括對戰布魯克林籃網在內，已經缺席14場賽事，若要符合年度獎項評選門檻，安比德最多只能再缺席3場。

對於安比德將如何決定，76人總教練納斯（Nick Nurse）表示，「我也在等待答案。」

76人在安比德本季缺席14場比賽中，僅拿下4勝10敗，目前戰績30勝18敗，暫居東區第5，若安比德確定動刀，恐讓76人季後賽之路蒙上一層陰影。

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