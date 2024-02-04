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NBA／柯瑞飆60分仍輸球 勇士教頭坦言「感覺很差」

記者曾思儒／即時報導
柯瑞飆出生涯次高60分，無奈不敵老鷹多點開花的均衡攻勢。（路透）
柯瑞飆出生涯次高60分，無奈不敵老鷹多點開花的均衡攻勢。（路透）

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）3日轟下生涯次高的60分，但延長賽仍以134：141敗給老鷹隊，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也坦言，柯瑞的表現不可思議，但吞敗結果讓人「感覺很差」。

柯瑞生涯最高單場得分是62分，今天他第四節狂轟22分，包括一波連得13分小高潮，一度讓勇士看到獲勝機會，但正規賽轟下52分仍沒助隊拿下勝利，延長賽老鷹又打出11：0狂攻，儘管柯瑞再有8分演出，仍沒能救下比賽。

「柯瑞表現不可思議，多麽精采的表現。」柯爾接續說，球隊和柯瑞都力拚到最後，結果卻差最後一步，為子弟兵感到難受，「我認為我們瘋狂奮鬥整場，但沒能克服困難，不過柯瑞非常出色。」

柯爾再次強調，團隊奮戰不懈、打得很團結，雖落敗仍要不斷前進。

有飆分演出的柯瑞成近兩周第3位飆分60分以上的球員，特別的是先前轟下62分的灰狼隊唐斯（Karl-Anthony Towns）和太陽隊布克（Devin Booker）都是紀錄夜卻輸球。

近期NBA還有76人隊安比德（Joel Embiid）轟下70分，以及獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）飆73分，球隊也留下勝利。

柯瑞 勇士 NBA

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