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NBA／喬丹6雙王朝系列球鞋803萬售出 創球鞋拍賣紀錄

記者劉肇育／綜合報導
匯集「籃球之神」喬丹在其生涯6度奪冠並拿下6個總冠軍賽MVP所穿過的6雙球鞋，創下全球運動鞋拍賣的新紀錄。（取材自X平台）
匯集「籃球之神」喬丹在其生涯6度奪冠並拿下6個總冠軍賽MVP所穿過的6雙球鞋，創下全球運動鞋拍賣的新紀錄。（取材自X平台）

匯集「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在其生涯6度奪冠並拿下6個總冠軍賽MVP所穿過的6雙球鞋，「王朝系列（The Dynasty Collection）」喬丹鞋在1日以803萬2800美元的價碼售出，創下全球運動鞋拍賣的新紀錄，而在喬丹個人相關紀念品販售中，也排上史上第二高。

這套「王朝系列」球鞋包括了喬丹過去在NBA總冠軍賽中穿過的6雙球鞋，其中包括了喬丹6代、7代、8代以及11代、12代、14代，其中4雙更附有喬丹親筆簽名，而這個套組也在今天於紐約登場的拍賣會中，以超過800萬美元的價碼售出，創下全球球鞋拍賣新紀錄。

這次的競標金額也打破了由喬丹原先自己所保持的球鞋競標金額紀錄，原紀錄是他在1998年總冠軍賽第二場比賽穿著的球鞋，在今年4月以223萬800美元售出，創下當時運動鞋競標的最高售價。

至於在喬丹個人紀念品競標部分，這個金額也僅次於他在1998年「最後一舞」的總決賽第一場比賽中穿著的紀念球衣所標出的1010萬美元，蘇富比現代收藏品主管瓦赫特（Brahm Wachter）說：「不可否認，王朝系列將是歷史上最重要的體育收藏品之一，這6款球鞋的拍賣將會是後無來者，為拍賣史上締造無與倫比的重要里程碑。」

喬丹 拍賣 總冠軍賽

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