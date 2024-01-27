NBA／布克砍62分無用 太陽7連勝中斷

太陽布克（左）攻下62分。（美聯社）

太陽隊布克（Devin Booker）26日上演飆分秀攻下62分，但布克所屬的太陽隊最終卻以131：133不敵全隊4人得分超過20分的溜馬，中斷近期的7連勝。

D-Book left it all on the floor tonight, scoring 62 points, including 37 in the 1st half.



This is the 2nd-highest scoring game of Booker's career (70). pic.twitter.com/nuPEwWbMNb — NBA (@NBA) 2024年1月27日

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太陽作客溜馬主場，首節布克就火力全開以14投10中，其中包含命中4記三分球，拿下29分，創下太陽隊史首節得分紀錄，上半場打完布克也已經拿下37分，有望朝著個人單場最高的70分紀錄邁進，也幫助太陽取得10分領先。

不過太陽26日對手是全聯盟進攻火力最強大的溜馬，溜馬26日單場最高分的席亞康（Pascal Siakam）雖然僅攻下31分，不過包括他在內，共4人得分超過20分，6人得分上雙，其中奈史密斯（Aaron Nesmith）、奈哈德（Andrew Nembhard）分別攻下22分。

至於替補上陣的托平（Obi Toppin）26日更有23分11籃板演出，其中包括比賽最後3.1秒投進超前比分的上籃，幫助溜馬在少了主控哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）的情況下，仍以2分差距逆轉勝出，3連敗後收下2連勝。

而太陽雖然輸球，但布克在26日攻下62分後，也讓他締造了在第四座NBA球場的單場最高得分紀錄，其中包括在塞爾蒂克主場攻下70分、在溜馬主場攻下62分、在爵士主場攻下59分與在太陽主場攻下58分；但他也成為除了喬丹 （Michael Jordan）和張伯倫（Wilt Chamberlain）外，第三位單場得分在60分以上球隊卻兩度以上輸球的球員。