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NBA／詹皇組「復仇者聯盟」征奧運 柯瑞、安比德響應

體育新聞組／綜合報導
柯瑞（左）、詹姆斯（右）入選美國奧運代表隊。（取材自X平台）
柯瑞（左）、詹姆斯（右）入選美國奧運代表隊。（取材自X平台）

美國男籃代表對去年在男籃世界盃只獲得第4名，賽後傳出湖人巨星詹姆斯（LeBron James）將招募眾球星，組成「復仇者聯盟」征戰巴黎奧運。如今美國男籃公布41人大名單，詹姆斯等超級巨星都入列，但兩屆金牌勇士隊格林（Draymond Green）不在名單中。

美國男籃自2008年北京奧運奪金起，已連4屆奪下奧運金牌。值得一提的是，勇士隊柯瑞（Stephen Curry）從未打過奧運，喀麥隆出生的安比德（Joel Embiid）去年10月承諾代表美國打奧運，兩人都在這次名單中。

據ESPN報導，美國隊最快5月確定12人正式名單，這份名單沒有約束力。

完整名單：

後衛：柯瑞、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）、里拉德（Damian Lillard）、布克（Devin Booker）、米契爾（Donovan Mitchell）、愛德華（Anthony Edwards）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、布朗森（Jalen Brunson）、福克斯（De'Aaron Fox）、楊恩（Trae Young）、哈勒戴（Jrue Holiday）、保羅（Chris Paul）、懷特（Derrick White）、貝恩（Desmond Bane）、卡盧索（Alex Caruso）、赫洛（Tyler Herro）、羅賓森（Duncan Robinson）、里夫斯（Austin Reaves）。

前鋒：詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）、泰托姆（Jayson Tatum）、巴特勒（Jimmy Butler）、喬治（Paul George）、布朗（Jaylen Brown）、英格倫（Brandon Ingram）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）、班切羅（Paolo Banchero）、巴恩斯（Scottie Barnes）、布里吉斯（Mikal Bridges）、葛登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）、哈特（Josh Hart）。

長人：安比德、戴維斯（Anthony Davis）、阿德巴約（Bam Adebayo）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、艾倫（Jarrett Allen）、凱斯勒（Walker Kessler）、波提斯（Bobby Portis）。

美國男籃41人大名單
美國男籃41人大名單

巴黎奧運 勇士 柯瑞

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