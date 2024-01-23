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NBA／公鹿近6戰5勝無預警換帥 傳瑞佛斯將重出江湖掌兵符

記者劉肇育／即時報導
公鹿無預警換帥後，傳已立即接洽名帥瑞佛斯接替。（路透）
公鹿無預警換帥後，傳已立即接洽名帥瑞佛斯接替。（路透）

儘管帶領公鹿隊在近6場比賽拿下5勝，目前戰績也在東區排名第2，不過公鹿總教練格里芬（Adrian Griffin）23日無預警遭到開除，且傳出球團有意找來更具有經驗的總教練接替，前76人隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）將是最有力的接班人選。

公鹿在去年找來49歲的格里芬接任球隊總教練，也是他擔任助理教練16年以來首次接掌兵符，在上任後公鹿隨即促成明星後衛里拉德（Damian Lillard）的交易案，開季戰績始終維持東區前段班，前43場打出30勝13敗戰績，格里芬卻遭無預警開除。

據了解，格里芬之所以會下台，主因為公鹿本賽季防守表現嚴重下滑，不過外界認為這主要是與公鹿陣容異動有關，尤其是在里拉德交易案中送走哈勒戴（Jrue Holiday），讓防守體系出現動搖。

格里芬另外一個下台的原因在於缺乏總教練經驗，下台後隨即傳出公鹿已與瑞佛斯接觸的消息，他曾在2008年帶領塞爾蒂克隊奪冠，之後陸續執掌快艇與76人兵符，不過去年季後賽76人不敵前東家塞爾蒂克後，也遭到開除。

瑞佛斯執教生涯至今累積1860勝1097敗，且連續16個賽季率領球隊勝率超過5成，只有1年錯過季後賽，不過撇除在塞爾蒂克時期曾兩度帶領球隊殺進總冠軍賽並一度奪冠，瑞佛斯接下來在快艇與76人時期都不曾再闖進過分區冠軍賽，今年能否有機會跟隨公鹿一起打破僵局也備受關注。

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