NBA／金塊雙星69分撕綠衫 破主場開季20連勝紀錄

穆雷（右）攻下全場最高35分，其中第四節獨拿11分。（美聯社）

主場開季20連勝的「綠衫軍」塞爾蒂克，19日面對來訪的NBA 衛冕軍金塊，雖然三人得分破20分，但仍擋不住約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）聯手攻下69分，最終以100：102飲恨，吞下主場首敗，無緣繼續挑戰聯盟紀錄。

塞爾蒂克上半場比賽一度領先12分，前三節打完則帶著1分領先進入決勝期。穆雷在第四節初發飆單節攻下11分，幫助金塊超前4分，綠衫軍不甘示弱，隨即回敬7分，反超前3分。但最後近5分鐘時間，綠衫軍幾乎完全熄火，又一次被金塊超前，泰托姆（Jayson Tatum）最後一擊失手，只能將勝利拱手讓出。

Jamal Murray just barely got this in pic.twitter.com/8z9iDlpPa9 — PlaybyPlayBark (@playbyplaybark) 2024年1月20日

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金塊隊穆雷拿下本季個人次高35分，外加8籃板5助攻，約柯奇繳出34分12籃板9助攻的準大三元成績；除了兩人之外，波特（Michael Porter Jr.）得到13分8籃板，最後關頭因罰球失準讓比賽險象環生的葛登（Aaron Gordon），則是拿到2分10籃板3助攻。

綠衫軍懷特（Derrick White）依然穩定發揮，以5成命中率拿下24分5助攻3籃板2抄截，泰托姆22分8籃板5助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）21分8籃板；相較於這3人，頂著超高薪資的布朗（Jaylen Brown）19投僅6中，拿到13分2籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）也只有7分進帳。