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澳網／19歲高芙賞對手貝果 直落二晉級第2輪

中央社／墨爾本15日綜合外電報導
美國女將高芙。（新華社）
美國女將高芙。（新華社）

去年美網冠軍得主美國女將高芙（Coco Gauff）今天賞了一個「貝果」給斯洛伐克的史科米多娃，最終以直落二輕鬆獲勝，闖進澳洲公開賽第二輪。

四大滿貫賽的第一戰澳洲網球公開賽持續在墨爾本球場（Melbourne Park）進行，今年女子單打第4種子高芙在賽前表示，去年在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）進行的美國網球公開賽突破自我後，她希望可以拿下「多個」大滿貫賽冠軍。

19歲的高芙在炙熱的拉佛球場（Rod Laver Arena），以6比3、6比0擊敗世界排名68名的史科米多娃（Anna Karolina Schmiedlova），朝自己的目標邁進。

在此之前，高芙在奧克蘭網賽衛冕成功，為澳網「熱身」。她在今天賽後說：「我在第1盤時有點緊張；我認為自己的回擊做得很好，隨後找到發球的節奏，直到（首盤）盤末。」

贏得這場比賽的勝利後，高芙晉級第二輪，接下來將面對同胞對手多海德（Caroline Dolehide）。

今天澳網的另一個焦點是26歲的日本新手媽媽大坂直美（Naomi Osaka），她曾於2022年9月時，因心理健康問題暫別球場。

2023年7月生下女寶寶後，大坂直美決定在2024年重返球場。

大坂直美首輪就面臨大挑戰，她將對上大會第16種子法國女將賈西亞（Caroline Garcia）。

生涯4度拿下大滿貫賽冠軍，2019年、2021年在澳網奪冠的大坂直美談到重返澳網時說：「我具有更正面、更懂得感恩的心態。」

澳網 大坂直美 澳洲網球公開賽

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