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NBA／第三節海嘯一波流 湯普森、柯瑞攜手率勇士反彈退公牛

記者劉肇育／即時報導
勇士以湯普森砍進7顆三分球攻下30分最佳。（路透）
勇士以湯普森砍進7顆三分球攻下30分最佳。（路透）

近8場比賽吞下6敗的勇士隊，傳出可能透過交易進行陣容補強後，12日隨即在與公牛隊之戰做出反彈，在「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）合力砍進13顆三分球、攻下57分，庫明加（Jonathan Kuminga）也替補上陣拿下24分下，以140：131擊敗公牛，順利止敗。

本賽季一路走得跌跌撞撞的勇士，在日前格林（Draymond Green）遭到無限期禁賽，保羅（Chris Paul）也因為左手骨折將開刀，預計缺席4至6周後，團隊戰力拉響警報，導致近期勝少敗多。

勇士以36分差距不敵鵜鶘隊後，也傳出球團有意將柯瑞以外的球員擺上談判桌，希望透過交易改變現況，不過12日勇士球員隨即在場上做出回應。

本季狀況低迷的湯普森，火力全開，光是在第三節就轟進5顆三分球拿下17分，幫助勇士取得15分領先優勢，至於主控柯瑞也在末節最後6分鐘接管戰局拿下15分，勇士最終也以9分差距擊敗公牛，終止2連敗。

勇士以湯普森砍進7顆三分球攻下30分最佳，柯瑞則是投進6顆三分球拿下27分外帶9助攻，至於庫明加也展現高效率，以12投9中，包括三分球4投4中的表現攻下24分，維金斯（Andrew Wiggins）手感回溫進帳17分、8助攻，幫助勇士找回凶猛的團隊進攻火力。

柯瑞投進6顆三分球拿下27分外帶9助攻。（路透）
柯瑞投進6顆三分球拿下27分外帶9助攻。（路透）

勇士 柯瑞

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