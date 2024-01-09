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NBA／哈利伯頓打滑傷退 溜馬不妙了

體育新聞組／綜合報導
哈利伯頓左腿筋拉傷。（美聯社）
哈利伯頓左腿筋拉傷。（美聯社）

聯盟助攻王哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在8日對塞爾蒂克的第二節，因為一次突破疑似打滑導致拉傷，甚至只能被抬下場接受檢查和治療，提前退出比賽。初步判定，哈利伯頓左腿筋拉傷，而他的缺席勢必會重創溜馬的攻守體系。

事實上，在首節比賽中，哈利伯頓也是在一次運球突破過程中整個人滑倒，出現掉球失誤，只是當下沒有明顯受傷情況；然而在上半場比賽剩下3分10秒時，他在切入到禁區時左腳直接打滑劈開，表情十分痛苦，並在隊友的幫助下回到休息室。

溜馬球團之後宣布哈利伯頓因為左腿筋拉傷不會回歸，至於確切傷勢情況和是否缺席後續比賽，仍待檢查過後而定。

哈利伯頓這場比賽出場13分鐘，得到7分6助攻2籃板，以場均12.7次助攻高居聯盟榜首。

儘管失去當家主控，但溜馬仍然和綠衫軍一路周旋到最後時刻，終場前靠著馬瑟倫（Bennedict Mathurin）剩下0.6秒外線出手造成波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）犯規得到三罰機會，儘管塞爾蒂克提出挑戰，但還是維持原判。

馬瑟倫在壓力之下穩穩罰進前兩球，第三罰故意沒進，抓下籃板的綠衫軍最後只剩0.3秒可以發球出手，最終還是沒能第一時間把球點進。溜馬最終以133比131獲勝。

哈利

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