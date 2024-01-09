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NBA／格林獲准重返球場 曝曾和柯爾在自家庭院痛哭

體育新聞組／綜合報導
柯爾(左)、格林(右)。 （路透）
柯爾(左)、格林(右)。 （路透）

格林（Draymond Green）日前因場上暴力行為遭聯盟無限期禁賽，如今聯盟允許他重返球場。格林也透露禁賽期間，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）有去他家，兩人在院子裡哭了起來。

格林在自己的Podcast節目回憶禁賽期間的點點滴滴，「有一天柯爾來探訪我，我們坐在院子裡，他哭了，我也哭了。因為我們之間有一種羈絆，見過最高峰和低谷，他對我說：『我希望你能以正確的方式結束這一切，我們要以正確的方式結束這一切，但你沒有這樣做。』」

格林也在節目上致歉，承認自己越線了，對家人感到非常抱歉，「我有妻子、小孩、家人及朋友。我讓他們很尷尬，這讓我很痛心。這真的很痛苦，我媽媽甚至收過死亡威脅，我有兩個正在上學的孩子，他們在灣區上學，朋友幾乎都是勇士球迷，我的孩子們不得不承受壓力。」

此外，格林還透露自己曾和聯盟總裁席佛（Adam Silver）說，「這件事對我來說太難了，我要退休了。」席佛則回他，「你正在做一個倉促的決定，我不會讓你這樣做。」

格林認為雙方進行很好的談話，對他很有幫助，「很感謝聯盟有席佛這種人，他關心和幫助你而不是懲罰，他更在乎球員。」

勇士 灣區 退休

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