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NBA／「71分男對決」里拉德下半場飆24分 公鹿逆轉騎士

記者劉肇育／即時報導
里拉德(左)29日有31分進帳。（路透）
里拉德(左)29日有31分進帳。（路透）

在上賽季雙雙創下單場71分表現的公鹿里拉德（Damian Lillard）與騎士米契爾（Donovan Mitchell），29日進行本季首度的對決，上半場打完一度落後的公鹿，下半場在里拉德貢獻24分領軍下，最終以119：111逆轉勝出，收下2連勝。

近況都相當不錯的公鹿與騎士在29日進行本季首度交手，而今年初都曾有單場71分演出的兩位明星後衛里拉德與米契爾也在29日碰頭，不過里拉德已經改披公鹿戰袍，而近期手感火燙的騎士米契爾與艾倫（Jarrett Allen）首節就火力全開猛轟27分，率領騎士單節進帳37分，取得6分領先，而上半場騎士也在兩人領軍下一路保持領先。

不過公鹿在下半場隨即吹起反攻號角，第三節改由公鹿雙星里拉德與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）火力全開，兩人單節都有14分進帳，合力攻下28分，帶領公鹿單節拿下40分，反倒取得12分領先。

末節公鹿雖然持續領先，不過騎士今年落選秀波特（Craig Porter Jr.）在末節挺身而出，單節狂飆14分，幫助騎士在比賽最後56秒追到僅剩4分差距，不過接下來史特魯斯（Max Strus）、米契爾在三分線外出手落空，未能幫助騎士再縮小差距，最終公鹿就以8分差距勝出，中斷騎士2連勝。

公鹿29日以安戴托昆波攻下34分16籃板5助攻表現最佳，里拉德則有31分進帳，其中24分集中在下半場，至於騎士米歇爾則有34分9助攻6籃板，艾倫則是拿下30分12籃板6助攻。

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