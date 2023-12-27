我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

NBA／製造龍頭灰狼21次失誤 亞歷山大34分率雷霆取勝

記者劉肇育／即時報導
雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場34分9助攻6籃板領軍下，以129：106擊敗灰狼。（美聯社）
雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場34分9助攻6籃板領軍下，以129：106擊敗灰狼。（美聯社）

排名西區前段班的灰狼、雷霆隊今天交手，儘管本賽季灰狼靠著嚴密的防守在西區戰績登頂，不過被雷霆逼出高達21次失誤，末節僅攻下15分，最終雷霆就在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場34分9助攻6籃板領軍下，以129：106擊敗灰狼。

本季靠著年輕陣容打出亮眼佳績的雷霆，今天賽前排名西區第3，僅次於龍頭灰狼隊與衛冕軍金塊隊，今天面對本季防守表現最佳的灰狼，雷霆也在球隊一哥亞歷山大領軍下打出亮眼一戰。

雷霆包括亞歷山大在內，先發5人中有4人得分在20分以上，先發中得分最少的吉迪（Josh Giddey）也有10分7助攻演出，霍姆葛倫（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）、多特（Luguentz Dort）更是合力砍進12顆三分球，幫助雷霆在前三節打完就取得11分領先。

末節雷霆更是靠著防守成功壓制灰狼，僅讓灰狼該節拿下15分；灰狼除了愛德華（Anthony Edwards）攻下25分維持水準外，雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾（Rudy Gobert）表現都不如預期，合計僅拿下26分、抓下11籃板。

對於擊敗西區龍頭灰狼，亞歷山大說：「我們打出很棒的團隊籃球，隊友間一直互相合作，在場上更是不斷溝通，尤其針對灰狼明星球員們的防守相當出色。」

與霍姆葛倫聯手擋下灰狼雙塔的威廉斯也說：「我們不斷去騷擾他們，並且打得相當努力和充滿競爭力，相較於失誤，把對手成功手下，對我們來說更為重要。」

上一則

NBA／康寧漢飆41分救不了活塞 慘吞27連敗寫聯盟紀錄

下一則

場邊人語／比爾攻門 電光好悶

延伸閱讀

Fed威廉斯：討論明年3月降息「並不成熟」

Fed威廉斯：討論明年3月降息「並不成熟」
南韓總統尹錫悅本周造訪荷蘭 洽談締結兩國「晶片同盟」

南韓總統尹錫悅本周造訪荷蘭 洽談締結兩國「晶片同盟」
NBA／亞歷山大單場38分5籃板5助攻5抄截 刷新隊史

NBA／亞歷山大單場38分5籃板5助攻5抄截 刷新隊史
NBA／亞歷山大飆38分 雷霆延長賽力退勇士

NBA／亞歷山大飆38分 雷霆延長賽力退勇士

熱門新聞

谷愛凌。（美聯社）

富比世女運動員收入榜出爐 谷愛凌排第2 冠軍是「她」

2023-12-22 20:16
大谷翔平送給道奇隊友凱利的老婆一輛保時捷。(擷自IG@ashleynicokelly)

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

2023-12-24 10:54
中國游泳選手孫楊。（新華社）

游泳／孫楊無緣2024巴黎奧運 中國泳協選拔有新規

2023-12-23 01:32
日本「二刀流」球星大谷翔平宣布加盟道奇後，48小時內的球衣銷售速度成為史上第一。（美聯社）

MLB／買大谷翔平球衣「沒員工價」 道奇教頭猶豫了…

2023-12-21 02:40
大谷翔平(左)、道奇球團總裁弗里德曼(右)。（美聯社）

MLB／如何說服大谷翔平加盟？道奇總管揭祕「說了這些話」

2023-12-21 06:06
唐西奇送上聖誕大禮。（美聯社）

NBA／達拉斯有聖誕老人 唐西奇送全隊1人1台賓士腳踏車

2023-12-24 22:17

超人氣

更多 >
這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職

這個工作年薪逾14萬 卻最多人想離職
捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲

捲吸毒疑雲 「寄生上流」男星李善均車內燒炭輕生 享年48歲
12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」

12星座斷捨離排行：金牛就愛東西多、這星座「物品到手絕不丟」
成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免
這五道菜 美食評論員上餐館不會點

這五道菜 美食評論員上餐館不會點