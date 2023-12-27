NBA／戴維斯40分獨角秀 難敵綠衫軍「大合唱」

戴維斯狂砍本季新高40分，無奈獨木難撐，球隊以11分之差落敗。（路透）

今年聖誕節 上演經典的「黃綠大戰」，湖人 隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）主場轟下全場最高40分，無奈隻手無法遮天，塞爾蒂克隊團隊戰力更加優秀，在「五門齊」情況下以126：115帶走勝利，賽後戴維斯也無奈表示，球隊並沒有做好防守。

Anthony Davis dropped 40 PTS and 13 REB in a tough #NBAXmas loss to the Celtics 🎄 pic.twitter.com/XPeq88d7BV — NBA (@NBA) 2023年12月26日

來源：推特

戴維斯26投15中，摘下40分13籃板，得分寫下本季新高，也是繼2004年布萊恩（Kobe Bryant）後，湖人首位在聖誕大戰攻下40分的球員，惜紀錄夜無法以勝利作收，塞爾蒂克以中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）28分為首，先發5人都拿下至少18分，完美展現陣容深度。

首節湖人落後就曾達18分，半場打完追到僅1分，但第三節塞爾蒂克再度拉開分差，也就此奠定勝基。賽後戴維斯指出，今天的輸球關鍵是防守，近2場湖人將原先發主控羅素（D'Angelo Russell）擺至替補，戴維斯對這項更動表達贊同，但全新的先發組合確實對換防溝通造成影響。

戴維斯也提到，球隊無法解決失誤問題，尤其是關鍵時刻的失誤更是致命，「顯然球隊名單發生了變化，我們並不是一支陣容遭逢劇變的球隊，但先發名單的更動導致彼此需要調整，也就出現了溝通問題。」

不過戴維斯仍對球隊有信心，因為湖人先前包括季中錦標賽能表現出色，原因在於球隊能「認真防守」，「我們有能力做到......確實做好防守，也會連帶影響到進攻，我們得做得更好。」