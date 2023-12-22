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NBA／明年籃球名人堂 卡特、2008奧運隊獲提名

體育新聞組／綜合報導
卡特。（路透）
卡特。（路透）

NBA籃球名人堂公布了明年合格候選人的完整名單。其中包括多倫多暴龍隊球星卡特（Vince Carter）、底特律活塞隊中鋒、WNBA教練藍比爾（Bill Laimbeer）以球員身分首次獲得提名。

現年46歲的卡特於1998年首次進入聯盟，一直效力到43歲。卡特效力聯盟22個賽季，為NBA最長紀錄，領先其他球星如賈奈特（Kevin Garnett）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）和現洛杉磯湖人隊前鋒詹姆斯（LeBron James）。

底特律活塞隊中鋒、WNBA教練藍比爾（Bill Laimbeer）以球員身分首次獲得提名。他在聯盟效力15個賽季，並於1989年和1990年連續兩年助底特律獲得冠軍。巴恩斯（Rick Barnes）擔任大學教練30多年後也首次獲得提名，這位前德州教練今年是他在田納西州執教的第9個賽季。畢拉普斯（Chauncey Billups）和馬里安（Shawn Marion）等其他前球員也再次獲得提名。

在女子球員方面，WNBA球星奧古斯都（Seimone Augustus）首次被提名。她在聯盟的15個賽季中隨明尼蘇達山貓隊贏得4次WNBA冠軍，同時8次入選全明星。

名人堂還將2008年美國男子奧運代表隊納入今年的名人堂。這支球隊在安東尼（Carmelo Anthony）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯、保羅（Chris Paul）、基德（Jason Kidd）、霍華德（Dwight Howard）等球星的帶領下，在2008年北京奧運會奪得金牌，一雪2004年奧運會上失利獲得銅牌之恥，因而贏得「救贖之隊」的封號。

名人堂將於明年4月6日在NBA準決賽中揭曉2024年入選名單。入列儀式將於8月舉行。

籃球名人堂首次入圍名單。
籃球名人堂首次入圍名單。

NBA 奧運 田納西州

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