曾效力NBA近10年 前北卡球星蒙特羅斯52歲癌逝

蒙特羅斯因癌症過世，享年52歲。圖中為他1993年的照片。（美聯社）

1990年代初期北卡 羅來納大學（University of North Carolina）球星，隨後效力美國職籃NBA 近10年的球員蒙特羅斯（Eric Montross）昨天因癌症 過世，享年52歲。

蒙特羅斯的家屬在透過北卡籃球隊發出的聲明中說：「蒙特羅斯的家人宣布，蒙特羅斯12月17日星期日於教堂山（Chapel Hill）的家中過世，至親好友都隨侍在側。」

聲明表示：「蒙特羅斯2023年3月被診斷罹患癌症，對於他以著名的決心及優雅與病魔搏鬥時，許多人給予強力的支持和愛，他的家人感激在心。」

蒙特羅斯因癌症過世，享年52歲。圖中為他1993年的照片 (球衣00號)。（美聯社）

蒙特羅斯1990年到1994年為北卡羅來納大學男籃隊效力，成為北卡「焦油腳跟隊」（Tar Heels）隊史上重要人物，也是傳奇總教練史密斯（Dean Smith）帶領球隊於1993年冠軍賽擊敗「密西根五虎」（Michigan's Fab Five），奪下全美大學體育聯盟（NCAA）冠軍時，隊上的先發中鋒。那年，蒙特羅斯入選了大西洋沿岸聯盟（ACC）和NCAA「最終4強」（Final Four）的第1隊。

NBA波士頓塞爾蒂克在1994年選秀會以第1輪第9順位選進蒙特羅斯，開啟他的9年NBA生涯。蒙特羅斯生涯待過6支球隊，但大部分時間（近4季）在底特律活塞度過，2003年因為足部問題退休。

蒙特羅斯2005年加入Tar Heels Sports Network，成為北卡男籃球評，直到2023年3月診斷罹癌為止。

蒙特羅斯的友人、ESPN大學籃球分析員比拉斯（Jay Bilas）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上寫說：「心都碎了，因為蒙特羅斯是我所認識最好、最善良的人。他是最棒的球員、冠軍、丈夫、父親和朋友，是個真正美好且美麗的靈魂。」

北卡今天早上也發表聲明表示：「北卡田徑隊、焦油腳跟籃球隊大家庭和整個北卡社群都對蒙特羅斯的離世深感悲痛與震驚。」

「他是我們最敬愛的前學生運動員之一。蒙特羅斯是名出色的球員，也是極富成就的學生，他對我們這個社區的影響，遠遠不只在籃球場上。他是有信仰的人，一位偉大的父親、丈夫和兒子，也是北卡和教堂山最知名的大使之一。」