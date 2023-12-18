我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

NBA／「字母哥」破賈霸籃板紀錄 公鹿工作人員「球收好」

聯合新聞網／ 即時報導
安戴托昆波正式成為公鹿歷史籃板王。（美聯社）
安戴托昆波正式成為公鹿歷史籃板王。（美聯社）

公鹿今天在主場迎戰火箭，公鹿在里拉德（Damian Lillard）飆39分11助攻領軍下，以128：119帶走勝利。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場得到26分17籃板，生涯累積7165個籃板，超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為隊史第一。

里拉德首節就攻下15分5助攻，幫助公鹿取得領先。火箭雖一路落後，但分差沒被拉開，末節公鹿前鋒米道頓（Khris Middleton）爆發砍下14分，公鹿最後38秒已領先10分，布魯克斯（Dillon Brooks）和火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）卻和裁判爭執，都被驅逐出場，公鹿也毫無懸念收下勝利。

安戴托昆波目前在得分、籃板、助攻、阻攻及罰球都排隊史第一。賽後裁判把比賽用球交給公鹿隊工作人員，確保安戴托昆波不會再度「爆走」。

火箭輸球後，本季客場戰績2勝9敗，勝率只優於活塞、巫師及爵士。火箭全隊7人得分上雙，中鋒森根（Alperen Sengun）得到20分8籃板5助攻，范弗利特（Fred VanVleet）砍下22分6助攻。

上一則

NBA／莫蘭特後天解禁歸隊 灰熊裁「小胖」洛夫頓清空間

下一則

MLB／明年4000萬俱樂部5人破紀錄 大谷年薪太難超越

延伸閱讀

NBA／76人痛宰黃蜂53分 安比德42分15籃板狂寫多項紀錄

NBA／76人痛宰黃蜂53分 安比德42分15籃板狂寫多項紀錄
NBA／比爾又掛彩 太陽3巨頭再度解體

NBA／比爾又掛彩 太陽3巨頭再度解體
NBA／76歲賈霸跌倒骨折 送醫治療暫無大礙

NBA／76歲賈霸跌倒骨折 送醫治療暫無大礙
NBA／字母哥64分紀錄夜 賽後闖溜馬更衣室搶球

NBA／字母哥64分紀錄夜 賽後闖溜馬更衣室搶球

熱門新聞

大谷翔平。（路透）

MLB／大谷翔平「延遲支付」逃避豪華稅？敵對老闆幫澄清

2023-12-12 20:59
大谷翔平。（路透）

MLB／沒搶到大谷翔平？舊金山巨人：我們也曾提出7億合約

2023-12-12 21:28
棒球巨星大谷翔平轉隊至道奇隊。（美聯社）

MLB／大谷公布簽約瞬間 道奇投手：球隊群組裡都瘋了

2023-12-11 00:00
大谷翔平正式加盟道奇，穿上道奇隊17號球衣。（歐新社）

MLB／正式披道奇17號戰袍 大谷翔平：我想要世界大賽冠軍

2023-12-14 19:29
大谷祥平加盟道奇後的生活環境並不會出現太大改變。(路透)

大谷翔平加盟道奇 總教練母親是日本人

2023-12-10 13:12
勇士格林使出右勾拳痛擊太陽中鋒。

NBA／勇士格林使出右勾拳痛擊太陽中鋒 又被驅逐出場

2023-12-13 00:35

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛