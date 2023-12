NBA／「字母哥」破賈霸籃板紀錄 公鹿工作人員「球收好」

公鹿今天在主場迎戰火箭,公鹿在里拉德(Damian Lillard)飆39分11助攻領軍下,以128:119帶走勝利。安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)全場得到26分17籃板,生涯累積7165個籃板,超越賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)成為隊史第一。

里拉德首節就攻下15分5助攻,幫助公鹿取得領先。火箭雖一路落後,但分差沒被拉開,末節公鹿前鋒米道頓(Khris Middleton)爆發砍下14分,公鹿最後38秒已領先10分,布魯克斯(Dillon Brooks)和火箭教頭尤多卡(Ime Udoka)卻和裁判爭執,都被驅逐出場,公鹿也毫無懸念收下勝利。

Dillon Brooks and Ime Udoka were just ejected after arguing a no-call towards the end of game between the Rockets and the Bucks 👀



Thoughts? 🤔pic.twitter.com/h6WbEw8TBt