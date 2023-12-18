NBA／「字母哥」破賈霸籃板紀錄 公鹿工作人員「球收好」

安戴托昆波正式成為公鹿歷史籃板王。（美聯社）

公鹿今天在主場迎戰火箭，公鹿在里拉德（Damian Lillard）飆39分11助攻領軍下，以128：119帶走勝利。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場得到26分17籃板，生涯累積7165個籃板，超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為隊史第一。

里拉德首節就攻下15分5助攻，幫助公鹿取得領先。火箭雖一路落後，但分差沒被拉開，末節公鹿前鋒米道頓（Khris Middleton）爆發砍下14分，公鹿最後38秒已領先10分，布魯克斯（Dillon Brooks）和火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）卻和裁判爭執，都被驅逐出場，公鹿也毫無懸念收下勝利。

Dillon Brooks and Ime Udoka were just ejected after arguing a no-call towards the end of game between the Rockets and the Bucks 👀



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安戴托昆波目前在得分、籃板、助攻、阻攻及罰球都排隊史第一。賽後裁判把比賽用球交給公鹿隊工作人員，確保安戴托昆波不會再度「爆走」。

The Bucks staff made sure to secure the game ball for Giannis Antetokounmpo after he broke the all-time franchise record for rebounds 🤣pic.twitter.com/xUGs9lEYg1 — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 18, 2023

火箭輸球後，本季客場戰績2勝9敗，勝率只優於活塞、巫師及爵士。火箭全隊7人得分上雙，中鋒森根（Alperen Sengun）得到20分8籃板5助攻，范弗利特（Fred VanVleet）砍下22分6助攻。