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NBA／唐西奇再飆40分大三元 創多項紀錄

記者蔡佳霖／綜合報導
唐西奇連續10場破30分，創下獨行俠隊史紀錄。 （美聯社）
唐西奇連續10場破30分，創下獨行俠隊史紀錄。 （美聯社）

近況火熱的唐西奇（Luka Doncic），16日面對拓荒者又狂飆40分12籃板10助攻，不到三節就完成大三元，本季第5次大三元也是生涯第61次，帶領獨行俠以131比120拿下近6戰的第5場勝利，排名維持西區第3。

影音來源：YouTube

根據統計，這是唐西奇生涯第8次至少完成40分大三元，歷史上僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson，22次）、哈登（James Harden，16次）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook，13次）。

此外，唐西奇已經連續10場比賽至少轟進30分，打破自己所保持的獨行俠紀錄；累積79次破35分，則是超越諾維茨基（Dirk Nowitzki），獨居隊史第一。這讓主帥基德（Jason Kidd）也忍不住開玩笑地說：「諾維茨基已經打了『一個世紀』之久，唐西奇才6個賽季。」

另一方面，唐西奇首節就拿到22分，生涯第8次單節至少20分；上半場結束他取得30分，生涯第9次半場至少30分。而他生涯已經累積34次破40分，居隊史之冠。

厄文（Kyrie Irving）持續缺陣的情況下，艾克森（Dante Exum）頂上先發表現優異，此戰他11投8中，得到18分3助攻；小哈德威（Tim Hardaway Jr.）替補貢獻25分。拓荒者以西蒙斯（Anfernee Simons）的33分8籃板6助攻表現最佳，葛蘭特（Jerami Grant）27分。

厄文

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