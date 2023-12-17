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NBA／比爾又掛彩 太陽3巨頭再度解體

記者蔡佳霖／綜合報導
鳳凰城太陽隊後衛比爾才剛復出2場比賽，又在對陣紐約尼克隊的上半場，再度受傷退場。（路透）
鳳凰城太陽隊後衛比爾才剛復出2場比賽，又在對陣紐約尼克隊的上半場，再度受傷退場。（路透）

太陽三巨頭想要合體好好打一場比賽難道真有這麼困難？

比爾（Bradley Beal）在復出打了兩場比賽後，15日開賽只打了4分32秒就在跳投命中後右腳踝落地直接呈現90度扭傷狀態，雖然忍著痛罰完球，還是只能提前退場接受治療。

三巨頭失其一的太陽在前三節打完原本還有2分領先優勢，沒想到整個第四節攻守大崩盤，尤其是布朗森（Jalen Brunson）宛如球神上身，全場三分球9投全中，狂砍生涯新高50分，外加9助攻6籃板5抄截的驚人數據，帶領尼克在客場以139：122痛擊太陽。

先前單場最高拿到48分的布朗森，此役前三節手感火燙18投12中得到34分，進入第四節更是火力大爆發，除了1顆罰球失手外，其餘投籃全都命中，一人就獨拿16分，帶動球隊豪取42分，狠狠將太陽殺得片甲不留。

有鑑於安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）之前搶球風波，在布朗森50分之夜且球隊獲勝之際，藍道（Julius Randle）賽後直接把球牢牢掌握住，然後安心交給了本場英雄布朗森，形成一個有趣的畫面。

藍道此役也補上了23分8籃板6助攻，巴瑞特（RJ Barrett）則有21分進帳。

杜蘭特（Kevin Durant）得到29分6助攻，布克（Devin Booker）28分9助攻，不過兩人第四節一共只拿到9分，合計12投僅2中，完全是被布朗森搶走丰采。太陽整個第四節22投8中，完全沒投進三分球。

巴瑞特

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