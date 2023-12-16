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NBA／格林打人遭無限期禁賽 勇士省奢侈稅

體育新聞組／綜合報導
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。（路透）
格林對諾基奇動粗遭無限期禁賽。（路透）

勇士前鋒格林（Draymond Green）12日比賽期間使出右勾拳攻擊太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），遭聯盟無限期禁賽。他將接受心理輔導，達成聯盟與球隊的一些條件後，才能重回球場。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）支持這項禁賽決定。

來源：YouTube

NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，格林如果被禁賽少於20場，每場損失15.4萬美元薪水；如果禁賽超過20場，每場損失20.3萬美元。格林每被禁賽1場，勇士可節省51.9萬美元奢侈稅金。

勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）受訪時表示，會和格林保持聯繫，不會置之不理，「這是我們要面對的問題，格林需意識到自己的行為是不對的。他仍是那個精力充沛、好勝心強的球員，但情緒控管要做得更好。」

鄧利維坦言無法保證格林改過自新，「我們將繼續做正確的事幫助他，我們過去在這方面做得不錯，將繼續努力解決這一切。最重要的不是懲罰，而是給予幫助。」

柯爾表示，他支持NBA對陣中球星格林（Draymond Green）祭出無限期禁賽的決定，還稱這給了他一個改變自己的機會。柯爾說道：「我覺得禁賽是合理的。對我而言，這不只是籃球本身，而是關於幫助格林。」「對格林來說，這是一個離開並著手開始做出改變的機會，但這不是一件容易的事。」

柯瑞（Stephen Curry）表示，「格林不能做他一直在做的事，他知道這點，我們知道，每個人都知道需要改變。我認為這是尋找答案的過程，每個人爬山都會遇到障礙，這件事就是格林的障礙，我相信他能克服這點，無論需要多久時間。」

半個月前才被格林鎖喉的灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）坦言很同情格林，希望他能好起來。戈貝爾認為聯盟的做法是必要的，因為格林正危及其他球員的安全，由於禁賽時間長短不確定，他無法就是否公平發表意見。

勇士 NBA 柯瑞

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