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NBA／灰熊莫蘭特禁賽令將解除：這是一段可怕的日子

記者劉肇育／即時報導
灰熊隊後衛莫蘭特。（路透）
灰熊隊後衛莫蘭特。（路透）

灰熊隊明星後衛莫蘭特（Ja Morant）在因為持槍風波遭到聯盟禁賽25場後，即將在近日解禁歸隊，今天他也接受本賽季首度的媒體訪問，直言這段禁賽時間對於他來說是最可怕的一段日子，也對於這段時間無法幫助球隊感到內疚。

莫蘭特在上賽季因為持槍風波遭到聯盟兩度禁賽，禁賽令也延續到本賽季執行，並將在下周二正式解禁，他也預計在與鵜鶘隊的客場比賽中歸隊，儘管過去一段時間莫蘭特仍被允許參與球隊訓練，但不能在比賽時現身球場，讓他在今天受訪時直言，對於球隊和隊友感到相當內疚。

「這對我來說絕對是最艱難、可怕的日子。」莫蘭特在今天進行了本賽季首度的公開訪問時說：「我要感謝這段時間獲得的支持，這對我確實幫助很大，也是我唯一的依靠，顯然籃球一直都是我一生中都在做的事情，對我來說更有療癒的效果，當它從我的生活中被剔除時，事情會變得很困難。但我的身邊的家人、球團到合作夥伴，他們在這個過程中幫助了我。」

灰熊本賽季至今僅打出6勝17負的糟糕成績，從上賽季的西區第二種子跌至倒數第二名，這也讓莫蘭特直言感到相當內疚，並誓言將會強勢回歸，「顯然沒有人喜歡輸球，而我的工作就是上場並取得勝利，即使我無法出賽我也必須承擔這些責任。」

而日前聯盟主席席佛（Adam Silver）也與莫蘭特進行了一次回歸談話，對於這次的對話過程，莫蘭特也直言相當好，並誓言將改善場外的行為，「我知道我無法擺脫莫蘭特這個身份，我必須試圖不讓自己迷失，或成為一個不該是我的人，我該做的是我作為一個NBA球員以及一個父親、榜樣、兄弟和兒子的抉擇，讓我專注成為那個最好的莫蘭特。」

解禁 NBA

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