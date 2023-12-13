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NBA／快艇節奏對了 雷納德2戰砍75分

體育新聞組／綜合報導
雷納德近兩戰狂砍75分，狀態十分火燙。（美聯社）
雷納德近兩戰狂砍75分，狀態十分火燙。（美聯社）

洛杉磯快艇11日靠著雷納德（Kawhi Leonard）拿下34分，最終以132：127擊退人手不足的波特蘭拓荒者，收下4連勝，並賞給拓荒者4連敗。

來源：X平台

中央社報導，拓荒者陣中2大主力艾頓（DeAndre Ayton）、波格登（Malcolm Brogdon）因右膝痠痛，11日繼續缺陣，主場作戰的快艇首節火力全開，命中率高達79%，並靠著中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）強打禁區、獨攬14分，首節就以43：32領先。

拓荒者次節一開始由西蒙斯（Anfernee Simons）三分球帶動攻勢，半場結束追成僅剩1分差，第3節更是狂下三分雨，單節10顆三分球，一度反超，而快艇在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、雷納德帶領下，前3節打完以105比99要回領先。

決勝節戰況持續拉鋸，在倒數9秒時，拓荒者的塞門斯灌籃，追成3分差，而快艇的喬治（Paul George）隨後2罰全中奠定勝基，最終快艇以5分差迎接勝利。

快艇的雷納德近況火熱，攻下34分，近2戰合計斬獲75分，而哈登（James Harden）、喬治此役各得20分，其中哈登更在第3節完成加盟快艇以來首次灌籃。

談到快艇近期4連勝，雷納德表示：「球隊目前處於好的節奏，這是我所關心的。而快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也樂見，喬治、哈登能在同時先發情況下，能找到自身節奏。

拓荒者全場狂飆19顆三分球，依舊無力回天，苦吞4連敗，剛傷癒復出的拓荒者後衛西蒙斯拿下個人本季新高38分。

快艇 洛杉磯

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