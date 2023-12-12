NBA／溫班亞瑪難撐大局 馬刺17連敗破隊史紀錄

馬刺球星溫班亞瑪（右）11日攻下15分，但馬刺仍不敵火箭吞下17連敗。（美聯社）

儘管「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天攻下15分、18籃板、5阻攻，成為NBA 職籃史上首名未滿20歲達成此數據的球員，但馬刺 仍以82：93不敵火箭，吞下破隊史紀錄的17連敗。

NBA聖安東尼奧馬刺今天作客休士頓火箭主場，溫班亞瑪出賽33分鐘，攻下15分、18籃板、5阻攻，根據媒體StatMuse統計，溫班亞瑪是NBA首名未滿20歲繳出此數據的球員，只可惜馬刺其他球員不給力，尤其三分線外命中率更是慘澹。

馬刺全場三分球41投5中，命中率僅12.2%，包括強生（Keldon Johnson）9投0中、瓦塞爾（Devin Vassell）9投1中、索漢（Jeremy Sochan）5投1中，其中瓦塞爾和強生2人本季在賽前平均合計每場投進4.9記三分球、命中率38%，但今天都表現大為失常。

苦吞破隊史紀錄17連敗的馬刺，自從11月3日以132：121擊敗鳳凰城太陽後，就再也不知道贏球滋味。

2023年對馬刺是相當難熬的一年，今年1月21日敗給洛杉磯快艇 之後吞下16連敗（2022-23年賽季），今天不敵火箭後又吞下17連敗，只不過仍無法撼動馬刺74歲、千萬美元年薪總教練波波維奇（Gregg Popovich）的地位。

火箭全隊共有4人得分達雙位數，其中以伊生（Tari Eason）攻下18分為全隊最高，明星後衛范佛利特（Fred VanVleet）拿下16分，也幫助火箭收下本季主場10連勝。