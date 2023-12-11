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NBA／強盾守住強矛 季中錦標冠軍戰三分創新低

體育新聞組／ 綜合報導
湖人眾將嚴守哈利伯頓(左)，使溜馬難以打出熟悉球風。 （歐新社）
湖人眾將嚴守哈利伯頓(左)，使溜馬難以打出熟悉球風。 （歐新社）

湖人以123：109擊敗溜馬隊，順利摘下首座季中錦標賽冠軍，這場比賽湖人除了徹底擊潰溜馬禁區，防守端也帶給坐擁聯盟最佳進攻的溜馬極大壓力，雙方全場合計僅投進12顆三分，寫下本季聯盟新低，109分也是溜馬7場季中錦標賽最低。

湖人本季進攻效率為聯盟中段班，熱點集中在禁區，場均三分命中數是聯盟墊底，此役在三分線上13投僅2中，會有這樣的結果並不能說難以預料；但沒想到溜馬的外圍火網也一同被守死，今天三分41投僅10中，整體投籃命中率為3成68，首屈一指的跑轟球風打不出來是落敗的原因之一。

湖人在大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）回歸後外圍防守有顯著升級，季中錦標賽期間將對手命中率壓到僅剩4成為聯盟最低，此戰也讓場均可以轟下全聯盟最高128.4分的溜馬苦不堪言，最強的「盾」成功守住最強的「矛」。

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）不禁讚嘆：「今天打得完全沒有例行賽的感覺，湖人雙星體感像是從沒離開過場上......這讓我想多和他們交手別具意義的比賽。」

溜馬主帥則為子弟兵感到驕傲，「犯規再次成為了我們的麻煩，我對結果感到失望，但過程值得肯定，整個錦標賽中球員們付出的努力是巨大的。」

哈利伯頓今天14投8中攻下20分、11助攻，表現依舊高效，但相比於前兩場對塞爾蒂克、公鹿兩隊的瘋狂表現已經是被限制不少，湖人球員賽後紛紛指出領防哈利伯頓的瑞迪許（Cam Reddish）是隱形功臣，里夫斯（Austin Reaves）說：「他封死了溜馬的傳球路徑，不斷減緩他們想打起來的節奏。」

湖人 哈利

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