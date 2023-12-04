NBA／上週東西區最佳球員 福克斯2度獲獎、藍道脫穎而出

福克斯和藍道獲得單周最佳球員。（取自官網）

NBA 官方宣布上周東西區最佳球員，國王隊 的福克斯（De'Aaron Fox）和尼克隊的藍道（Julius Randle）分別以出色表現獲得青睞。

福克斯上周場均攻下31.7分8.7助攻6籃板，投籃命中率50.8%，三分球命中率36.4%，罰球命中率92.3%，帶領國王取得2勝1敗的成績。這是福克斯本季第2次獲得單周最佳，生涯累積5次。

De'Aaron Fox left it all on the floor with 40 PTS as the Kings dropped a tough one in Sacramento to the Clippers. pic.twitter.com/TxoUyFgNJz — NBA (@NBA) November 30, 2023

藍道上周一共出賽3場，平均得到24.7分13.3籃板7.3助攻，投籃命中率54.9%，幫助尼克3戰全勝，更帶領球隊闖進季中錦標賽8強淘汰賽。這是藍道生涯第3次贏得單周最佳球員，也是尼克開季以來除了布朗森（Jalen Brunson）外，第2位獲選的球員。

國王目前戰績11勝7敗，排名西區第4。而尼克則是12勝7敗，和76人戰績相同，排名東區第5。