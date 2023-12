NBA／上週東西區最佳球員 福克斯2度獲獎、藍道脫穎而出

NBA 官方宣布上周東西區最佳球員,國王隊 的福克斯(De'Aaron Fox)和尼克隊的藍道(Julius Randle)分別以出色表現獲得青睞。

福克斯上周場均攻下31.7分8.7助攻6籃板,投籃命中率50.8%,三分球命中率36.4%,罰球命中率92.3%,帶領國王取得2勝1敗的成績。這是福克斯本季第2次獲得單周最佳,生涯累積5次。

De'Aaron Fox left it all on the floor with 40 PTS as the Kings dropped a tough one in Sacramento to the Clippers. pic.twitter.com/TxoUyFgNJz