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NBA／騎士一波流帶走比賽 活塞17連敗創隊史紀錄

記者蔡佳霖／即時報導
米契爾聯手葛蘭德、史特魯斯送活塞17連敗。（路透）
米契爾聯手葛蘭德、史特魯斯送活塞17連敗。（路透）

波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）本季首度登場搭配康寧漢（Cade Cunningham）23分11助攻8籃板的全能演出，讓活塞一路緊咬對手，2日終場前4分20秒雙方僅有3分差；但隨後米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）聯手殺出9比0攻勢，直接把活塞打入谷底。

騎士靠著米契爾、葛蘭德和史特魯斯（Max Strus）聯手攻下64分的綿密火力，2日最終仍是以110比101拿下勝利。

「我想要贏球。我知道這有多難，特別是你還年輕，我們一直都在掙扎之中。很難找到一些好的形容詞來描述現在的情況，也很難講出積極正面的話。我們想要贏，只是現在真的太難了。」波格丹諾維奇說。

活塞寫下17連敗的隊史紀錄，同時開季前20場僅2勝18敗也是隊史最差表現。活塞曾在1980年3月到下一個賽季寫下跨季21連敗紀錄。

這對頂著6年7850萬美元超級合約前來執掌活塞的威廉斯（Monty Williams）來說，第一年就創下隊史連敗紀錄，確實是情何以堪。

「我喜歡讓波格丹諾維奇留在場上，他能夠得分，能創造對手殺傷力，走上罰球線。波格丹諾維奇最後有些筋疲力盡了。」威廉斯說。

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