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NBA／勇士搞砸22分領先 快艇靠喬治致勝外線逆轉勝

記者曾思儒／即時報導
喬治剩下8.9秒轟進逆轉戰局的致勝三分球。（路透）
喬治剩下8.9秒轟進逆轉戰局的致勝三分球。（路透）

最多領先22分，勇士隊卻沒帶著勝利離開球場，快艇靠喬治（Paul George）最後9秒的致勝三分球逆轉，全場首度領先，2日最終就以113：112戲劇性留下勝利。

「我們沒有放棄，就是這樣。」攻下全隊最高25分的喬治說。

勇士首節就取得33：22領先，半場打完差距擴大到67：48，但快艇逐步縮小差距，讀秒階段更追到110：112；勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）跳投失手後，快艇後衛魏斯特布魯克（Russell Westbrook）搶下籃板，快艇並沒喊出最後一次暫停，由場上球員直接組織進攻，喬治把握機會轟進致勝球，勇士格林（Draymond Green）「絕殺」球又失手，讓快艇驚奇留下勝利。

快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）形容說，今天團隊打出一場勇敢的勝利，「我們也需要像這樣的勝利。」

成為致勝功臣的喬治提到自己的最後一投，他說：「我一直注意柯瑞，他也注視著我，我想攻向籃框，他已經在油漆區等待我突破，當下我就嘗試製造空間來投三分球。」

讓柯瑞最後一擊無法出手的是快艇球星雷納德（Kawhi Leonard），他強調柯瑞在場上每個位置都能出手，「就是試著在他面前，我的隊友做得很好，衛斯特布魯克站出來，讓他思考一下然後傳到底角（給格林）。」

2日比賽是柯瑞生涯第900場比賽，他攻下勇士最高的22分外帶11助攻，格林21分、9助攻，小將穆迪（Moses Moody）21分，但卻再度搞砸大幅度領先。

4天前面對國王，勇士最多領先24分確遭逆轉，今天又落敗，教頭柯爾（Steve Kerr）說：「感覺這是我們應得的。」

快艇 勇士 柯瑞

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