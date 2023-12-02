NBA／三劍客成軍12年 開創勇士盛世…柯瑞：很特別

勇士三劍客湯普森（左起）、柯瑞、格林攜手創造8年4冠盛世。（路透）

11月30日，正好對應了勇士 王朝三劍客柯瑞 （Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）的球衣背號，勇士球團特別在主場比賽舉行主題日，感謝3人為球隊所付出的一切。

在2014-15年賽季之前，勇士長年都被視為聯盟墊底球隊之一，甚至是專門養成提供他隊年輕好手的「農場」。但就在柯瑞、湯普森和格林正式搭檔並打出全新體系之後，勇士開啟了8年4冠的超級盛世，建立屬於自己的王朝傳說。

報導指出，柯瑞、湯普森和格林是聯盟史上同隊合作時間第2長的三人組合。

「這告訴我們這段旅程有多特別。我們3人雖然各不相同，但都熱愛籃球這項運動，所以多年下來始終保持著競爭意識和贏球渴望。我們彼此互補，在場內場外我們都是獨一無二的。我們很幸運能夠3人搭檔一起走過12年，這真的很特別。」柯瑞說。

格林表示：「能夠和這兩位偉大射手一起奮戰12年，我感到很榮幸。我們一起取得的成功很棒。這段旅程令人難以置信。非常感謝球隊能夠讓這一切發生。」至於湯普森也談到在自己受傷空窗的那兩年多時間，他很感謝柯瑞和格林能夠持續堅持下來。

將三人統合在一起的主帥柯爾（Steve Kerr），可說是一路見證並陪伴他們創造屬於自己的不朽故事。「我永遠都欠他們三人，因為我在NBA 的第一份總教練工作就是執教他們。很幸運能夠執教他們10年，我感到非常幸運。這不只是我們所取得的成功，還有彼此之間的友誼，我愛他們。」