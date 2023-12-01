我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

NBA／楊恩轟賽季新高45分 馬刺13連敗波總接手最慘開局

記者蔡佳霖／即時報導
楊恩(左)飆出賽季新高45分。（歐新社）
楊恩(左)飆出賽季新高45分。（歐新社）

楊恩（Trae Young）轟進賽季新高45分，加上在最後2.7秒成功製造索漢（Jeremy Sochan）進攻犯規，幫助老鷹在客場以137：135逆轉馬刺，結束2連敗。

墨瑞（Dejounte Murray）面對前東家拿下24分3籃板2助攻5抄截，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）14分，老鷹陣中共7人得分雙位數。

馬刺上半場一度領先15分之多，但還是無法維持這樣的優勢；好不容易前三節打完取得4分領先，但第四節楊恩和墨瑞聯手攻下20分，幫助球隊在最後關頭超前6分。飆出生涯新高33分外加8籃板6助攻的索漢砍進三分球和隨後一次抄截讓馬刺看見追平希望，可惜進攻犯規的失誤還是無緣止敗。

馬刺苦吞13連敗，開季3勝15敗的成績也是1996-97年賽季以來最差表現；當年馬刺就在3勝15敗之後，改由波波維奇（Gregg Popovich）接替希爾（Bob Hill），一路執教至今。

波波維奇賽後稱讚楊恩的發揮，「老鷹的執行力一直表現都比較好，但到了第四節，優秀的球員接管戰局，這對我們來說很困難。楊恩在第三節和最後階段的表現非常出色。」楊恩在下半場16投11中包括5記三分球，獨拿33分7助攻。

除了索漢創生涯得分新高外，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）獲得21分12籃板4阻攻2抄截，強森（Keldon Johnson）22分11籃板3助攻，瓦賽爾（Devin Vassell）替補登場拿到25分4籃板4助攻。

馬刺 NBA 中共

上一則

NBA／洛齊爾狂砍37分13助攻 末節飆分斷籃網3連勝

延伸閱讀

場邊人語／攻堅無力 黑豹失利

場邊人語／攻堅無力 黑豹失利
NBA／馬龍續約金塊 薪水超越波波維奇 成史上最賺總教練

NBA／馬龍續約金塊 薪水超越波波維奇 成史上最賺總教練
NBA／熱火超燙 2大主力缺陣 阿德巴約聯手新秀勇奪4連勝

NBA／熱火超燙 2大主力缺陣 阿德巴約聯手新秀勇奪4連勝
場邊人語／千里鷹揚 溜馬自強

場邊人語／千里鷹揚 溜馬自強

熱門新聞

EASL東亞超級籃球聯賽29日在新莊體育館持續進行，PLG新北國王隊與菲律賓馬尼拉電器交手，國王陣中楊敬敏（前左）在場上與隊友林書豪（前右）相互擊掌打氣。中央社

林書豪首度透露 太太是菲律賓人…率國王戰勝馬尼拉電器

2023-11-29 15:00
布克被雙人包夾，仍投進1.7秒致勝三分球。 (路透)

NBA／布克感覺1.7秒致勝三分像空檔 隊友：以為他是Kobe

2023-11-27 08:59
柯瑞擺脫前一場投籃陰霾，此戰又轟進7記三分球。（路透）

NBA／柯瑞再現超級球星價值 3紀錄斷層傲視群雄

2023-11-25 19:52
這場比賽一開始才打了7秒鐘，詹姆斯就和威廉斯發生身體推擠接觸。(影片截圖)

NBA／詹姆斯、威廉斯推擠衝突 日強投山本由伸場邊觀戰引注目

2023-11-25 08:22
阿根廷足球巨星梅西（右一）和妻子安托妮雅（左一）從小認識，兩人的戀情有如童話故事，也鮮少傳出緋聞。圖為梅西一家人10月30日出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

足球／梅西被爆外遇、與妻分房睡 緋聞女記者怒批：可恥

2023-11-26 21:18
林書豪親送原味球衣給86歲婦人。(取材自林書豪Instagram影片)

籃球／86歲奶奶第1次進場看球 林書豪賽後親送原味球衣

2023-11-28 08:57

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷