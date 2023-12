NBA／楊恩轟賽季新高45分 馬刺13連敗波總接手最慘開局

楊恩(Trae Young)轟進賽季新高45分,加上在最後2.7秒成功製造索漢(Jeremy Sochan)進攻犯規,幫助老鷹在客場以137:135逆轉馬刺 ,結束2連敗。

墨瑞(Dejounte Murray)面對前東家拿下24分3籃板2助攻5抄截,波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)14分,老鷹陣中共 7人得分雙位數。

馬刺上半場一度領先15分之多,但還是無法維持這樣的優勢;好不容易前三節打完取得4分領先,但第四節楊恩和墨瑞聯手攻下20分,幫助球隊在最後關頭超前6分。飆出生涯新高33分外加8籃板6助攻的索漢砍進三分球和隨後一次抄截讓馬刺看見追平希望,可惜進攻犯規的失誤還是無緣止敗。

What a finish in Atlanta. Trae Young gets the charge call on Jeremy Sochan pic.twitter.com/6pkUOAeGhe

馬刺苦吞13連敗,開季3勝15敗的成績也是1996-97年賽季以來最差表現;當年馬刺就在3勝15敗之後,改由波波維奇(Gregg Popovich)接替希爾(Bob Hill),一路執教至今。

波波維奇賽後稱讚楊恩的發揮,「老鷹的執行力一直表現都比較好,但到了第四節,優秀的球員接管戰局,這對我們來說很困難。楊恩在第三節和最後階段的表現非常出色。」楊恩在下半場16投11中包括5記三分球,獨拿33分7助攻。

除了索漢創生涯得分新高外,溫班亞瑪(Victor Wembanyama)獲得21分12籃板4阻攻2抄截,強森(Keldon Johnson)22分11籃板3助攻,瓦賽爾(Devin Vassell)替補登場拿到25分4籃板4助攻。

Trae Young (45 PTS, 14 AST) put on A SHOW in Atlanta's 137-135 win in San Antonio 🤩



33 (!) of his 45 PTS came in the 2nd half 🤯 pic.twitter.com/etfNZm21po