NBA／唐西奇41分準大三元送火箭出局 西區季中錦標賽4強底定

獨行俠日前已確定無緣季中錦標賽,28日面對火箭當起水鬼,球星唐西奇(Luka Doncic)拿到41分9助攻9籃板的準大三元,以121:115擊落火箭。鵜鶘隊確定以B組第1晉級;火箭則遭到淘汰。

國王以124:123險勝勇士 後,西區季中錦標賽4強出爐,湖人 以4勝0敗(淨勝分74)排A組第1,將在主場對決外卡第1的太陽(3勝1敗,淨勝分34)。C組第1的國王(4勝0敗,淨勝分30)將在主場迎戰B組第1的鵜鶘(3勝1敗,淨勝分33)。

火箭賽前季中錦標賽戰績2勝1敗,要贏獨行俠18分,淨勝分才能超越鵜鶘。火箭在第三節狂轟38分逆轉戰局,但唐西奇(Luka Doncic)和厄文 (Kyrie Irving)末節聯手攻下23分,其中唐西奇關鍵時刻把球砸在隊友身上,反彈回來後高難度鉤射神奇命中,幫助獨行俠鎖定勝局。

Luka Doncic grabs his own miss and hits a CLUTCH hook shot 🤯



