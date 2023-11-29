我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔幕僚涉以權謀私 紐約市長：不介入調查

洛克菲勒聖誕樹今點亮 紐約市警戒備

NBA／唐西奇41分準大三元送火箭出局 西區季中錦標賽4強底定

聯合新聞網／即時報導
獨行俠球星唐西奇(左)。（路透）
獨行俠球星唐西奇(左)。（路透）

獨行俠日前已確定無緣季中錦標賽，28日面對火箭當起水鬼，球星唐西奇（Luka Doncic）拿到41分9助攻9籃板的準大三元，以121：115擊落火箭。鵜鶘隊確定以B組第1晉級；火箭則遭到淘汰。

國王以124：123險勝勇士後，西區季中錦標賽4強出爐，湖人以4勝0敗（淨勝分74）排A組第1，將在主場對決外卡第1的太陽（3勝1敗，淨勝分34）。C組第1的國王（4勝0敗，淨勝分30）將在主場迎戰B組第1的鵜鶘（3勝1敗，淨勝分33）。

火箭賽前季中錦標賽戰績2勝1敗，要贏獨行俠18分，淨勝分才能超越鵜鶘。火箭在第三節狂轟38分逆轉戰局，但唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）末節聯手攻下23分，其中唐西奇關鍵時刻把球砸在隊友身上，反彈回來後高難度鉤射神奇命中，幫助獨行俠鎖定勝局。

唐西奇28日攻下41分9助攻9籃板0失誤，是聯盟近40年首位達成此數據的球員。厄文得到27分5助攻，新秀中鋒萊夫利（Dereck Lively II）傷癒歸隊進帳8分5籃板。火箭表現最佳的是中鋒森根（Alperen Sengun），他砍下31分9籃板6助攻。

賽後記者會出現有趣一幕，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）拒絕回應ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）問題，並表示，「寫一些正面的報導！」談到唐西奇今天的表現，基德說，「有時我們認為他這樣做理所當然，不能這樣。他只在意勝利，但大三元就碰巧發生。」

厄文 勇士 湖人

上一則

NBA／8強門票與勝利全都要 國王24分落後大逆轉勇士

延伸閱讀

場邊人語／獨行兩衛 勝算讓位

場邊人語／獨行兩衛 勝算讓位
NBA／溜馬晉季中錦標8強 教練讚哈利伯頓傳球像唐西奇

NBA／溜馬晉季中錦標8強 教練讚哈利伯頓傳球像唐西奇
NBA／唐西奇「大失常」中斷獨行俠5連勝 賽後狂轟場地糟

NBA／唐西奇「大失常」中斷獨行俠5連勝 賽後狂轟場地糟
NBA／厄文喊累仍飆35分 唐西奇提早下班

NBA／厄文喊累仍飆35分 唐西奇提早下班

熱門新聞

梅西離場表達抗議。（Getty Images）

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

2023-11-21 22:15
湖人球迷安東尼。（取材自影片截圖）

NBA／湖人球迷「安東尼」挑戰半場投籃 重傷倒地需人攙扶

2023-11-21 03:50
羽生結弦。 （路透資料照片）

日媒爆羽生結弦離婚真正原因 妻不滿媽寶男、母親緊跟

2023-11-22 21:09
布克被雙人包夾，仍投進1.7秒致勝三分球。 (路透)

NBA／布克感覺1.7秒致勝三分像空檔 隊友：以為他是Kobe

2023-11-27 08:59
柯瑞擺脫前一場投籃陰霾，此戰又轟進7記三分球。（路透）

NBA／柯瑞再現超級球星價值 3紀錄斷層傲視群雄

2023-11-25 19:52
這場比賽一開始才打了7秒鐘，詹姆斯就和威廉斯發生身體推擠接觸。(影片截圖)

NBA／詹姆斯、威廉斯推擠衝突 日強投山本由伸場邊觀戰引注目

2023-11-25 08:22

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
未來5年置產 這5州最佳

未來5年置產 這5州最佳
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂