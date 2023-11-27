NBA／喬治領銜、衛少注能量 快艇復仇宰獨行俠

喬治(右)攻下25分助快艇完成復仇。（路透）

前一次交手被獨行俠狂轟144分、最終慘敗18分的快艇 ，此役回到自家主場可說是一吐怨氣。

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快艇整場比賽幾乎一路壓制獨行俠，最多領先達24分，在沒有遭遇太大抵抗之下，以107比88完成復仇。快艇告別先前6連敗陰霾，最近5場比賽贏得4勝，而獨行俠則是陷入亂流，近6戰吞下4敗。

快艇四星沒有全部發揮，僅喬治（Paul George）拿到全隊最高25分，外加9籃板4助攻，本季他破30分的比賽，球隊4戰全敗，顯然也是剛好符合贏球「定律」；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）替補上場9投6中貢獻14分8籃板7助攻，與鮑威爾（Norman Powell）的15分形成板凳雙箭頭。

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哈登（James Harden）8投2中，獲得8分7助攻4籃板，至於前9投都落空的雷納德（Kawhi Leonard），最後12投2中也是進帳8分，還有6籃板3助攻2阻攻。祖巴茲（Ivica Zubac）11分14籃板，曼恩（Terance Mann）17分。

生涯面對獨行俠有10場破40分的唐西奇（Luka Doncic），對戰平均得分高達33.2分，雖然此戰他一開始疑似手受傷，仍舊拿到30分4助攻3籃板2抄截2阻攻，但沒能像前一次對決狂砍44分。

厄文 （Kyrie Irving）攻下26分6籃板3助攻，獨行俠進攻就集中在雙星身上，加上團隊三分球38投9中，無法造成直接威脅，也是比分一直被拉開的關鍵。特別是第三節，獨行俠一度連13次出手未中，比分就被拉開到24分之多。