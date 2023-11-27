我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

NBA／喬治領銜、衛少注能量 快艇復仇宰獨行俠

記者蔡佳霖／綜合報導
喬治(右)攻下25分助快艇完成復仇。（路透）
喬治(右)攻下25分助快艇完成復仇。（路透）

前一次交手被獨行俠狂轟144分、最終慘敗18分的快艇，此役回到自家主場可說是一吐怨氣。

影音來源：YouTube

快艇整場比賽幾乎一路壓制獨行俠，最多領先達24分，在沒有遭遇太大抵抗之下，以107比88完成復仇。快艇告別先前6連敗陰霾，最近5場比賽贏得4勝，而獨行俠則是陷入亂流，近6戰吞下4敗。

快艇四星沒有全部發揮，僅喬治（Paul George）拿到全隊最高25分，外加9籃板4助攻，本季他破30分的比賽，球隊4戰全敗，顯然也是剛好符合贏球「定律」；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）替補上場9投6中貢獻14分8籃板7助攻，與鮑威爾（Norman Powell）的15分形成板凳雙箭頭。

影音來源：YouTube

哈登（James Harden）8投2中，獲得8分7助攻4籃板，至於前9投都落空的雷納德（Kawhi Leonard），最後12投2中也是進帳8分，還有6籃板3助攻2阻攻。祖巴茲（Ivica Zubac）11分14籃板，曼恩（Terance Mann）17分。

生涯面對獨行俠有10場破40分的唐西奇（Luka Doncic），對戰平均得分高達33.2分，雖然此戰他一開始疑似手受傷，仍舊拿到30分4助攻3籃板2抄截2阻攻，但沒能像前一次對決狂砍44分。

厄文（Kyrie Irving）攻下26分6籃板3助攻，獨行俠進攻就集中在雙星身上，加上團隊三分球38投9中，無法造成直接威脅，也是比分一直被拉開的關鍵。特別是第三節，獨行俠一度連13次出手未中，比分就被拉開到24分之多。

賽後快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）也稱讚了衛斯特布魯克所帶給球隊的能量。「他帶給我們滿滿活力。我們需要他。對球隊而言，他是十分重要的一部分。今晚他真的很棒。」

喬治(左)攻下25分助快艇完成復仇。 （新華社）
喬治(左)攻下25分助快艇完成復仇。 （新華社）

快艇 厄文

上一則

NBA／克里斯提扮奇兵鎖死米契爾 戴維斯盛讚

延伸閱讀

被離婚的精神病患（上）

被離婚的精神病患（上）
NBA／替補出擊快艇連勝 衛斯特布魯克：做有利球隊的事

NBA／替補出擊快艇連勝 衛斯特布魯克：做有利球隊的事
NBA／哈登雙10、喬治28分 快艇主帥：找到使用說明書

NBA／哈登雙10、喬治28分 快艇主帥：找到使用說明書
NBA／哈登21分但第四節神隱 加盟快艇後已吞5連敗

NBA／哈登21分但第四節神隱 加盟快艇後已吞5連敗

熱門新聞

梅西離場表達抗議。（Getty Images）

足球／巴西警察持棍毆打阿根廷球迷 梅西率隊離場表達不滿

2023-11-21 22:15
湖人球迷安東尼。（取材自影片截圖）

NBA／湖人球迷「安東尼」挑戰半場投籃 重傷倒地需人攙扶

2023-11-21 03:50
羽生結弦。 （路透資料照片）

日媒爆羽生結弦離婚真正原因 妻不滿媽寶男、母親緊跟

2023-11-22 21:09
羽生結弦。(美聯社)

羽生結弦離婚內幕 外婆沒見過孫媳：他崩潰到吃不下

2023-11-22 12:59
這場比賽一開始才打了7秒鐘，詹姆斯就和威廉斯發生身體推擠接觸。(影片截圖)

NBA／詹姆斯、威廉斯推擠衝突 日強投山本由伸場邊觀戰引注目

2023-11-25 08:22
阿根廷足球巨星梅西（右一）和妻子安托妮雅（左一）從小認識，兩人的戀情有如童話故事，也鮮少傳出緋聞。圖為梅西一家人10月30日出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

足球／梅西被爆外遇、與妻分房睡 緋聞女記者怒批：可恥

2023-11-26 21:18

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」