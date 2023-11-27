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NBA／克里斯提扮奇兵鎖死米契爾 戴維斯盛讚

體育新聞組／ 綜合報導
克里斯提(右)扮演關鍵奇兵，攻守兩端都有精彩發揮。 （美聯社）
克里斯提(右)扮演關鍵奇兵，攻守兩端都有精彩發揮。 （美聯社）

湖人隊作客克里夫蘭，在戴維斯（Anthony Davis）獨攬30分力壓騎士雙塔的帶領下，以121：115帶走勝利，其中小將克里斯提（Max Christie）表現功不可沒，他末節成功守住騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）最後兩波進攻，扮演球隊關鍵奇兵，也獲得隊友一致盛讚。

影音來源：YouTube

克里斯提本季場均僅上場16.2分鐘，有5場比賽整場被冰在冷板凳，攻下4.2分、2.9助攻，但近期湖人飽受傷兵困擾，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森（Gabe Vincent）歸期未定，瑞迪許（Cam Reddish）和八村壘則分別遭遇腹股溝拉傷和鼻子骨折，也給了克里斯提上場機會。

克里斯提此役先發出陣33分鐘，7投5中攻下12分，分數、上場時間都是本季新高，防守端也給予騎士明星後衛米契爾十足壓力，後者18投4中，首節後更是12投僅1中，全場命中率是慘澹的2成2，包括末節拉鋸連兩投落空。

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）不吝於給克里斯提肯定，提到要對抗米契爾這種級別的明星，對年輕人來說是巨大的挑戰，不過克里斯提表現非常精采，「賽後我們向他致意，讓他知道每個人都支持他，也知道他未來能變多特別。」

此役攻下全場最高分的戴維斯賽後也點出這名小老弟，表示在球隊全員健康回到完全體之前，每個人都得站出來做出貢獻，「克里斯提只是想贏，他打得很努力，成功抗下來自一名頂尖得分手的防守任務，確保自己清楚米契爾的進攻習性，並承擔這個挑戰，尤其是在比賽末端。」

戴維斯說：「不過在生涯第二年，克里斯提就無畏承擔這種難題，這也顯示了他的諸多特質。」

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