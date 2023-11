NBA／安比德強勢準大三元 76人罰球大戰終結雷霆6連勝

本季面對東區球隊還沒有輸過的雷霆,碰上戰鬥力全開的安比德(Joel Embiid),顯然還是難以招架!

安比德挾著21罰19中的重傷害,全場豪取35分11籃板9助攻4阻攻,搭配76人先發5人得分超過雙位數的火力,25日在客場以127比123力壓近況火燙的雷霆,中止對方6連勝,本身也結束2連敗。

76人在第四節中一度領先到13分,但亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)率隊持續追趕,雙方陷入短兵相接的激烈對戰,比賽最後兩分多鐘加起來一共罰了23球,打了近半小時才結束。

安比德無愧是全聯盟最會製造罰球的男人,他在最後雙方僅有3分差距時刻,頂住壓力6罰全中。76人全隊一共獲得45次罰球,比雷霆多了21次之多。雷霆在自家主場已經連續4次輸給76人。

馬克西(Tyrese Maxey)補上28分8籃板,哈里斯(Tobias Harris)16分6助攻5籃板,梅爾頓(De'Anthony Melton)14分7籃板5助攻,貝頓(Nicolas Batum)14分7籃板。

雷霆的霍姆葛倫(Chet Holmgren)繳出33分6籃板3阻攻的表現,還命中5記三分球,在隊史上僅有杜蘭特(Kevin Durant)曾打出類似的數據;亞歷山大得到31分6籃板5助攻,身陷醜聞的吉迪(Josh Giddey)則有10分8助攻7籃板。

