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NBA／安比德強勢準大三元 76人罰球大戰終結雷霆6連勝

記者蔡佳霖／即時報導
安比德豪取35分11籃板9助攻4阻攻。（路透）
安比德豪取35分11籃板9助攻4阻攻。（路透）

本季面對東區球隊還沒有輸過的雷霆，碰上戰鬥力全開的安比德（Joel Embiid），顯然還是難以招架！

安比德挾著21罰19中的重傷害，全場豪取35分11籃板9助攻4阻攻，搭配76人先發5人得分超過雙位數的火力，25日在客場以127比123力壓近況火燙的雷霆，中止對方6連勝，本身也結束2連敗。

76人在第四節中一度領先到13分，但亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）率隊持續追趕，雙方陷入短兵相接的激烈對戰，比賽最後兩分多鐘加起來一共罰了23球，打了近半小時才結束。

安比德無愧是全聯盟最會製造罰球的男人，他在最後雙方僅有3分差距時刻，頂住壓力6罰全中。76人全隊一共獲得45次罰球，比雷霆多了21次之多。雷霆在自家主場已經連續4次輸給76人。

馬克西（Tyrese Maxey）補上28分8籃板，哈里斯（Tobias Harris）16分6助攻5籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）14分7籃板5助攻，貝頓（Nicolas Batum）14分7籃板。

雷霆的霍姆葛倫（Chet Holmgren）繳出33分6籃板3阻攻的表現，還命中5記三分球，在隊史上僅有杜蘭特（Kevin Durant）曾打出類似的數據；亞歷山大得到31分6籃板5助攻，身陷醜聞的吉迪（Josh Giddey）則有10分8助攻7籃板。

NBA

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