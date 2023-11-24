NBA／約柯奇38分19籃板又做白工 金塊對戰火箭吞2連敗

約柯奇（右）攻下38分、19籃板、8助攻。(Getty Images)

NBA衛冕軍金塊隊在今年開季前9場比賽拿下8勝後，近期卻陷入低潮，在今天出戰年輕勁旅火箭隊的比賽中，儘管球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）奮力攻下38分、19籃板、8助攻，但金塊最終仍是以86：105不敵火箭，吞下近7場比賽以來的第5敗。

金塊在近期面臨了主力得分手穆雷（Jamal Murray）的傷勢問題後，儘管底替先發的傑克森（Reggie Jackson）一度頂上戰力缺口，不過在近幾場比賽金塊進攻端火力能量受到影響的問題依舊被放大。

尤其在今天出戰火箭的比賽中，金塊上半場可說是手感盡失，前35次出手僅命中6球，中場休息前也僅攻下43分，以17分之差大幅落後給火箭，儘管下半場約柯奇仍是憑一己之力帶領球隊苦苦追趕，但金塊最終仍是以19分差距吞下敗仗，在穆雷缺陣的9場比賽中已經吞下5敗。

金塊今天以約柯奇繳出38分、19籃板、8助攻表現最佳，波特（Michael Porter Jr.）與凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）也有雙位數得分進帳，不過另外兩名先發球員葛登（Aaron Gordon）與傑克森（Reggie Jackson）合計出手20次僅命中1球、拿下4分，板凳席也僅提供10分火力支援，成為進攻當機的最大關鍵。

相較之下火箭則是在格林（Jalen Green）拿下25分，森根（Alperen Sengun）也有21分、14籃板、8助攻領軍下，3連敗後又拉出一波2連勝，本季對戰金塊也拿下2連勝。

總教練尤多卡（Ime Udoka）在談到格林近期的表現時也說：「他有所提升，也很清楚對方現在的防守是如何針對他，相較於剛開季的時候，他現在更進入狀態了。」