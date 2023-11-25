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NBA／皮爾斯：霍姆葛倫換安比德 雷霆有望爭冠

記者劉肇育／綜合報導
退役名將皮爾斯建議雷霆應該拿本季表現出色的新秀霍姆葛倫（見圖）和多個選秀權，換來76人當家球星安比德。（美聯社）
退役名將皮爾斯建議雷霆應該拿本季表現出色的新秀霍姆葛倫（見圖）和多個選秀權，換來76人當家球星安比德。（美聯社）

身為聯盟近年竄起最快的新星球隊，雷霆隊今年開季在新秀霍姆葛倫（Chet Holmgren）傷癒歸隊後，至今打出11勝4敗的成績排名西區第2名，本賽季能夠走得多遠受到各界關注，不過退役球星皮爾斯（Paul Pierce）也向雷霆球團提出建議，認為他們只要願意拿出霍姆葛倫和多個首輪選秀權，本季就能向冠軍發起挑戰。

雖然身為聯盟的小市場球隊之一，不過雷霆近年來靠著交易及精準的選秀眼光，建構了以亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、吉迪（Josh Giddey）和威廉斯（Jalen Williams）為首的年輕核心陣容，而與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一時瑜亮的霍姆葛倫也在本賽季歸隊，讓雷霆的建隊藍圖變得更加完善，也讓他們在季前就被認為將會是聯盟本季成長幅度最大的球隊。

而依照雷霆今年開季至今的戰績，他們也確實展現了驚人的天賦與實力，但更可怕的是他們未來三年還將擁有9個首輪選秀權，讓未來發展幾乎是難以估算。

不過已轉任球評的塞爾蒂克隊退役球星皮爾斯，在節目上談及雷霆的未來發展時，就提出了他們應該在本季就拿霍姆葛倫加多個未來首輪選秀權，與76人隊進行交易換取安比德的建議，「雷霆有很多選秀權，如果是我，唯一會做的交易就是把霍姆葛倫和那些首輪籤去換安比德。」

皮爾斯強調，儘管這對於善於養成的雷霆來說似乎是相當瘋狂的提案，但卻能馬上幫助雷霆成為一支具有奪冠競爭力的球隊，尤其安比德目前在76人顯然已經無法領軍與塞爾蒂克和公鹿隊抗衡，來到雷霆與亞歷山大聯手，將讓雷霆具備和金塊、太陽隊競爭的實力，實力甚至會超過勇士湖人隊。

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