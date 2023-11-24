NBA／詹姆斯要命失誤 砸了湖人逆轉秀
湖人22日在主場迎戰獨行俠，三節打完就落後20分，但末節提升防守強度，打出30：8攻勢。沒想到最後關頭獨行俠厄文（Kyrie Irving）投進關鍵三分，下一波攻勢詹姆斯（LeBron James）竟發生要命失誤，湖人終場仍以101：104落敗。雖然輸球，但詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）都滿意球隊第四節的表現。
獨行俠末節19投3中，差點被湖人大逆轉，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）表示，「當你擁有唐西奇（Luka Doncic）和厄文這樣的後場組合時，會很安心。唐西奇傳球很厲害，厄文做了該做的事，沒有感到驚慌。」
詹姆斯則滿意湖人末節的防守表現，「我們給自己戰鬥的機會，當你落後這麼多分時，這樣做很困難。我喜歡最後12分鐘的防守，但前36分鐘要做得更好。」針對最後一波攻勢傳給戴維斯被抄截，詹姆斯解釋，「我傳得太短，但那是正確的比賽解讀。」
戴維斯也稱讚團隊防守表現，「我們在第四節重新找回防守狀態，投進一些關鍵球，我們是一支堅韌不拔的球隊，戰鬥到最後。」
本場比賽，湖人方面，詹姆斯砍下26分9籃板7助攻，戴維斯10分14籃板，里夫斯（Austin Reaves）貢獻17分6籃板6助攻。獨行俠方面，唐西奇（Luka Doncic）攻下30分13籃板8助攻，厄文得到28分6籃板，J.格林（Josh Green）挹注15分。
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