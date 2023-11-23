NBA／詹姆斯3萬9000分達陣 史上第1人

詹姆斯成為史上首位生涯總得分達到3萬9000分的球員。（路透）

即將年滿39歲的湖人 一哥詹姆斯（LeBron James），在21日與爵士之戰進帳17分後，生涯累積得分已來到3萬9012分，成為史上首位生涯總得分達到3萬9000分的球員。對於再度寫下聯盟的新里程碑，詹姆斯賽後也直言，雖然還沒有想過這件事的背後意義，但作為第一人肯定是一件很酷的事情。

年底將滿39歲的詹姆斯，在生涯的第21個賽季持續改寫聯盟多項紀錄，在出戰爵士之戰前，他距離生涯3萬9000分就僅剩下5分差距，最終他也在開賽不到5分鐘後就靠著灌籃、罰球與一記三分球，順利越過3萬9000分門檻，再改寫生涯總得分的新紀錄。

最終詹姆斯也在三節打完後就拿下17分9助攻7籃板，在球隊大幅領先的情況下提前打卡下班，而湖人在拿下這一勝後也成為繼溜馬後第二支拿下季中錦標賽8強門票的球隊。

談到再達到生涯另外一項里程碑，詹姆斯賽後表示，「我還沒有想過這件事的意義，我的隊友、教練都向我道賀，但我還無法思考這件事意味著什麼，這聯盟一直都有優秀的球員出現，有太多出色的得分好手，而我作為第一個完成這件事的人，這總是很酷的。」